Call of Duty Warzone: Neues Update schwächt zwei der stärksten Waffen ab

Mit einem neuen Update haben die zuständigen Entwickler von Raven Software einige Änderungen an dem Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“ vorgenommen. Unter anderem wurden zwei der beliebtesten Waffen abgeschwächt.

Einerseits hat man die AUG aus „Call of Duty: Black Ops Cold War“ angepasst, sodass sie ab sofort eine stärkere Streuung hat. Die Feuerstoß-Waffen wandeln stets auf der schmalen Linie zwischen ineffizient und übermächtig. Mit der Änderung möchten die Entwickler sicherstellen, dass die AUG weiterhin eine mächtige Waffe bleibt, jedoch der Umgang etwas schwieriger ist.

Andererseits wurde auch die FFAR 1 abgeschwächt, indem man die ADS-Geschwindigkeit verringert hat. Somit sollte sie in Feuergefechten auf kurze Distanzen etwas mehr Probleme haben. Allerdings hat Raven Software auch einige weitere Änderungen vorgenommen und so manchen Fehler behoben, der mit den Aufsätzen zusammenhing.

Die konkreten Änderungen kann man den Patchnotes entnehmen, die die Entwickler zusammengefasst haben. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken.

„Call of Duty: Warzone“ begann Anfang 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC. In den letzten Monaten tauchten immer wieder Gerüchte zu einer neuen Karte auf, wobei es auch eine Überarbeitung von Verdansk geben könnte. Allerdings haben die Verantwortlichen noch keine offizielle Ankündigung vorgenommen, weshalb man lediglich spekulieren kann, ob und wann eine neue Karte erscheinen wird.

Here’s a screenshot for those who are having trouble seeing the April 6th update on the patch notes page. pic.twitter.com/E8ilvqkpHv

— Raven Software (@RavenSoftware) April 6, 2021