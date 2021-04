Nintendo Switch: Firmware 12.0.0 mit Hinweisen auf ein 4K/Pro-Modell?

Nintendo Switch: Arbeitet Nintendo an einem neuen Modell?

In den vergangenen Wochen hielten sich recht hartnäckig die Gerüchte um ein neues Modell der Switch, das im Docked-Modus mit der Unterstützung der 4K-Auflösung aufwarten könnte.

Dies berichtete unter anderem das Wirtschaftsmagazin Bloomberg, das in Erfahrung gebracht haben wollte, dass das neue Modell der Switch in diesem Jahr offiziell angekündigt beziehungsweise präsentiert bringt. Weitere Quellen stützten die Angaben von Bloomberg und sprachen zudem von einer Unterstützung von Nvidias DLSS-Technologie. Für frische Gerüchte sorgt in diesen Tagen der Dataminer „OatmealDome“, der sich die kürzlich veröffentlichte Switch-Firmware auf die Version 12.0.0 etwas genauer anschaute.

Demnach stieß der Dataminer zum einen auf Hinweise auf ein neues Switch-Dock, das sich über eine entsprechende Firmware aktualisieren lässt. In diesem Zusammenhang taucht hier der Begriff „Docking-Station für Aula“ auf. Wir erinnern uns: Bereits im vergangenen Jahr war in unbestätigten Berichten die Rede davon, dass das neue Switch-Modell unter dem Codenamen „Aula“ entsteht.

Zudem lässt sich der Firmware laut „OatmealDome“ entnehmen, dass die Docking-Station des neuen Switch-Modells mit einem eigenen und speziellen Chip ausgestattet ist. Auch diese Aussagen des Dataminers decken sich mit früheren Gerüchten, in denen erwähnt wurde, dass die Docking-Station der vermeintlichen Switch Pro ein 4K-Upscaling für Spiele ermöglichen könnte.

Mit „4kdp preferred over usb30“ wurde in der Firmware 12.0.0 auch ein Hinweis auf einen 4K-Display-Port aufgespürt. Da sich Nintendo zu den Gerüchten um ein neues Switch-Modell weiterhin bedeckt hält, sollten diese erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

