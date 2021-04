Outriders: Bug löscht das Inventar – Problem wird untersucht

Bereits in der Demo kämpfte der Loot-Shooter "Outriders" mit einem Fehler, der dazu führen konnte, dass das komplette Inventar der Spieler gelöscht wird. Wie die Spieler berichten, ist der kritische Bug auch in der Vollversion zu finden. Laut offiziellen Angaben wird das Problem bereits untersucht.

"Outriders" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

In der vergangenen Woche wurde mit dem Rollenspiel-Shooter „Outriders“ das neueste Projekt des polnischen Studios People Can Fly für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Nachdem die Spieler in den vergangenen Tagen immer wieder mit Server-Problemen zu kämpfen hatten, mehrten sich zuletzt die Stimmen, dass ein ärgerlicher Fehler aus der Demo zurückkehrte. Im Detail geht hier es um den Bug, der dazu führen kann, dass das komplette Inventar der Nutzer gelöscht wird. Wie die Verantwortlichen von People Can Fly bestätigten, ist sich das Studio des Problems bereits bewusst.

Stabilität der Server im Fokus der Bemühungen

Wann mit einem entsprechenden Patch beziehungsweise Update zu rechnen ist, bleibt vorerst aber abzuwarten. Wie Senior-Community-Manager Toby auf Nachfrage zu verstehen gab, steht zunächst nämlich die Stabilisierung der Server im Fokus der internen Bemühungen. Dies soll aber natürlich nicht bedeuten, dass das Problem nicht untersucht wird.

In der Stellungnahme des Community-Managers heißt es weiter: „Wir überlegen immer noch, ob der beste Weg eine Eins-zu-Eins-Methode für das Kundensupport-Team ist (die zwar genauer ist, aber viel länger dauert und in vielen Fällen möglicherweise nicht durchführbar ist) oder ob wir in der Lage sind über unser Backend (wie zuvor) ein einmaliges Massenwiederherstellungsereignis durchzuführen.“

„Outriders“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich. Wenn ihr über alle Updates zu möglichen Fehlerbehebungen und mehr auf dem Laufenden bleiben möchtet oder einfach nur auf der Suche nach Einsteigertipps sein solltet, dann werdet ihr in unserer Themen-Übersicht zum neuen Shooter von People Can Fly fündig.

