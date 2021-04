Outriders: PS5 und Xbox Series X/S im Performance-Test

"Outriders" sorgte nach dem Launch nicht nur für Begeisterung. Vor allem die technischen Probleme trüben den Spielspaß.

Die Auflösungen und Framerates scheinen zwar das kleinste „Problem“ von „Outriders“ zu sein. Dennoch nahmen sich die Youtuber von VG Tech in einer Videoanalyse diesem Thema an. Protagonisten des Vergleichs waren die drei Konsolen PS5, Xbox Series X und Xbox Series S (Preisreduziert bei Amazon), auf denen „Outriders“ lief.

Auflösungsvorteile auf der Xbox Series X

Schon im vergangenen Monat analysierte VG Tech die Performance der Demo. Im direkten Vergleich mit der finalen Version von „Outriders“ sind Verbesserungen zu erkennen, vor allem auf der Xbox Series S, wo das Spiel nun mit fast soliden 60 FPS läuft.

Bei den beiden anderen Konsolen lässt „Outriders“ einen leichten Auflösungsvorteil auf der Xbox Series X erkennen, da das Spiel im Vergleich zur PS5-Version in einer höheren nativen Auflösung läuft. Die PS5-Version profitiert hingegen von einer verbesserten Texturfilterung im Vergleich zu den Xbox-Konsolen. Verglichen mit der Xbox Series S sind auf den beiden anderen Konsolen mehr Bäume und Laub zu erkennen.

Die Ergebnisse von VG Tech:

Die Xbox Series S nutzt eine dynamische Auflösung, wobei die höchste gefundene native Auflösung 1920×1080 und die niedrigste gefundene native Auflösung 1280×720 beträgt. Native Auflösungspixelzahlen bei 1280×720 scheinen auf der Xbox Series S selten zu sein. Auf der Xbox Series S wird temporales Upsampling verwendet, um eine Auflösung von 2560×1440 zu rekonstruieren.

Die PS5 verwendet eine dynamische Auflösung, wobei die höchste gefundene native Auflösung etwa 3008×1692 und die niedrigste gefundene native Auflösung 1920×1080 beträgt. Native Auflösungspixelzahlen bei 1920×1080 scheinen auf PS5 selten zu sein. Auf der PS5 wird temporales Upsampling verwendet, um eine Auflösung von 3840×2160 zu rekonstruieren.

Die Xbox Series X verwendet eine dynamische Auflösung, wobei die höchste gefundene native Auflösung etwa 3456×1944 und die niedrigste gefundene native Auflösung 1920×1080 beträgt. Pixelzahlen in nativer Auflösung bei 1920×1080 scheinen auf der Xbox Series X sehr selten zu sein und wurden seltener gefunden als auf der PS5. Auf der Xbox Series X wird temporales Upsampling verwendet, um eine Auflösung von 3840×2160 zu rekonstruieren.

In den getesteten Szenen, in denen sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X nicht mit ihrer maximalen oder minimalen Auflösung renderten, renderte die Xbox Series X laut VG Tech mit einer höheren nativen Auflösung als die PS5. An einer Stelle in einer Cutscene wurden auf der Xbox Series X beispielsweise 2792×1570 Pixel gemessen, während es auf der PS5 in der gleichen Szene 2560×1440 Pixel waren.

Tipps und Tricks zu Outriders:

„Outriders“ startete in der vergangenen Wochen mit reichlich Problemen, die vor allem die Koop-Sessions – ein Kernfeature des Shooters – beeinträchtigen. Auch ein fieser Inventar-Bug wird derzeit untersucht.

