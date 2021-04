Abandoned: First-Person-Survival-Shooter für PS5 angekündigt

"Abandoned" lässt euch eine offene Spielwelt erkunden.

Die in den Niederlanden beheimateten Blue Box Game Studios haben einen neuen First-Person-Survival-Shooter namens „Abandoned“ angekündigt. Er soll im vierten Quartal 2021 für die PlayStation 5 auf den Markt gebracht werden. Genauer wurden die Macher zunächst nicht. Allerdings könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen einen ersten Teaser-Trailer anschauen.

„Abandoned“ versteht sich als ein cineastischer First-Person-Horror-Survival-Shooter, der in einer Open-World-Umgebung angesiedelt ist und einen realistischen Survival-Ansatz mit sich bringen soll. Die Geschichte dreht sich um Jason Longfield, der in einem fremden Wald aufwacht. Verlassen und ohne zu wissen, wie er dorthin gekommen ist, findet Jason bald heraus, dass er entführt und zu einem dunklen Zweck dorthin gebracht wurde. Er kämpft im Spielverlauf um sein Überleben und sein Hauptziel ist die Flucht.

Waffengebrauch realistisch langsam

Laut Hersteller hat jedes Ereignis einen Einfluss auf euren Charakter. Wenn Jason nach dem Sprinten außer Atem ist (oder Angst hat), leidet seine Schussgenauigkeit. Im Gegensatz zu Action-Shooter-Titeln soll das Abfeuern von Waffen in „Abandoned“ realistisch langsam sein, was ein taktisches Vorgehen voraussetzt.

„Unser Studio konzentriert sich auf die Entwicklung einer First-Person-Geschichte im Filmstil. Dies ist kein rasanter Shooter, in dem man nur rennen, zielen und schießen muss. Abandoned verlangt von euch, dass ihr euch versteckt und jeden Schuss plant, bevor ihr den Abzug betätigt. Wir wollen, dass ihr bei jeder einzelnen Feindbegegnung nervös werdet“, so Blue Box Game Studios.

Auch zum DualSense und zur Leistung der PS5 wurden ein paar Worte verloren. Dank des Controllers spürt ihr laut Hersteller jede einzelne Interaktion – zum Beispiel, wenn ihr von einer Kugel getroffen werdet. Und es wird sich unterschiedlich anfühlen, den Abzug einer geladenen oder ungeladenen Waffe zu betätigen. Die 3D-Audiountermalung soll dazu beitragen, eure Entscheidungen und Taktiken zu beeinflussen.

Zur PS5 heißt es: „Die Konsole ermöglicht es uns, hochwertige Motion-Capture-Aufnahmen zu verarbeiten, die alle mit 60 Bildern pro Sekunde laufen und in einer nativen 4K-Auflösung gerendert werden. Wir stellen sicher, dass die Qualität der Umgebung so nah an der Realität ist wie möglich. Alles in allem ist das Ergebnis eine realistische Grafik, flüssige Charakteranimationen und minimale Ladebildschirme.“

Meldungen zu weiteren Survival-Spielen:

Ohne Hideo Kojima

In den vergangenen Stunden keimte das Gerücht auf, dass es sich bei „Abandoned“ um ein geheimes Spiel von Hideo Kojima handelt. Laut der Angabe von Blue Box Game Studios hat diese Annahme nichts mit der Realität zu tun.

„Wir haben mehrere E-Mails bezüglich des Gerüchts rund um Hideo Kojima erhalten. Wir haben weder eine Verbindung mit Hideo Kojima noch behaupten wir, eine Verbindung zu haben, noch war es unsere Absicht, eine solches Statement zu beanspruchen. Wir sind eine kleine Gruppe von Entwicklern, die an einem leidenschaftlichen Titel arbeiten, an dem wir schon lange arbeiten wollten“, so ein Statement des Studios.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Abandoned