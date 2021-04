DiRT Rally 2.0: Finales Update 1.18 mit Verbesserungen und neuen Inhalten erscheint heute

"DiRT Rally 2.0" bekam ein letztes Update spendiert.

Wie die Entwickler von Codemasters bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort ein neues Update zum Offroad-Rennspiel „DiRT Rally 2.0“ bereit.

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei dem Patch 1.18 mit dem letzten Update zu tun, mit dem Besitzer des Rennspiels bedacht werden. Geboten werden zum einen kleinere Verbesserungen wie eine überarbeitete Unterstützung von Logitech-Lenkrädern. Darüber hinaus wurde das Logo von VW beziehungsweise Volkswagen dahingehend überarbeitet, dass es sich nun mehr an der neuen realen Version des Logos orientiert.

Für optische Abwechslung hingegen sorgen neue Lackierungen für ausgewählte Volkswagen- und Subaru-Modelle. Anbei die offizielle Übersicht über die neuen Lackierungen.

„DiRT Rally 2.0“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

🚨 #DiRTRally MAINTENANCE NOTICE 🚨

Version 1.18 of DiRT Rally 2.0 will begin rolling out from 09.00 UTC on April 8.

This update fixes various issues with Logitech wheels, adds TRUEFORCE™ support, and the liveries from the World Series.

📕 Patch notes: https://t.co/glCQPwKQ8w pic.twitter.com/Lg8t1eSwEJ

— DIRT (@dirtgame) April 8, 2021