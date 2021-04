Hitman 4: Vorerst kein neues Spiel geplant

Irgendwann soll ein neues "Hitman" folgen.

In der neusten Ausgabe von IGN Unfiltered sprach Hakan Abrak, der CEO und Miteigentümer von IO Interactive, über die Zukunft der „Hitman“-Reihe. Dabei stellte er klar, dass sich momentan kein „Hitman 4“ in der Pipeline befindet. Man möchte Agent 47 mehr oder weniger eine Pause gönnen.

Angesichts der Tatsache, dass das jüngste „Hitman“-Reboot als Trilogie angekündigt wurde und sich IO auf das kommende „James Bond“-Spiel konzentriert, sind seine Aussagen keine allzu große Überraschung. Abrak versicherte den Fans allerdings, dass die Pause nicht das Ende der Serie bedeutet. Vielmehr gönnen die Entwickler dem berühmte Attentäter einen wohlverdienten Urlaub.

Viele Live-Elemente in Arbeit

„Unser Gedanke ist im Moment, dass Agent 47 eine kleine Pause verdient hat. Er war in den letzten drei Spielen sehr beschäftigt. Aber wir sind unglaublich mit den Live-Elementen beschäftigt, die die ‚World of Assassination‘, wie wir alle drei Spiele nennen, unterstützen. Seit fast fünf Jahren veröffentlichen wir jede Woche etwas Neues für unsere Community, seit wir Hitman 1 auf den Markt gebracht haben. Und das werden wir auch in Zukunft tun“,

Es sei definitiv nicht das Ende von Agent 47. Die Entwickler möchten sichergehen, dass es jeder weiß. „Wie wir bereits besprochen haben, ist es ein Synonym für IO, es ist eine sehr geliebte Franchise von uns und natürlich wird Hitman weitergehen. Agent 47 wird sich vielleicht ein bisschen ausruhen, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht an einigen coolen, coolen Sachen in der World of Assassination arbeiten. Es wird also definitiv etwas passieren und ich freue mich darauf, irgendwann in der Zukunft darüber zu sprechen“, so die abschließenden Worte von Abrak.

Mit James Bond geht es weiter

Das nächste Spiel von IO Interactive ist – wie oben erwähnt – ein neues „James Bond“-Abenteuer. Es wurde im November des vergangenen Jahres angekündigt. Mit der neuen Bond-Geschichte sollen die Spieler „in die Fußstapfen des beliebtesten Geheimagenten der Welt schlüpfen, um sich ihren 00-Status in der allerersten James-Bond-Ursprungsgeschichte zu verdienen“.

In einer späteren Meldung betonten die Entwickler, dass James Bond für das kommende Videospiel einen neuen Look erhält.

