Disco Elysium – The Final Cut: Patch 1.2 für PS5 veröffentlicht – PS4 folgt

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Indie-Entwickler von ZA/UM den Überraschungshit „Disco Elysium“ in Form des sogenannten „The Final Cuts“ auch für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Lange sollte die Freude der PlayStation-Community allerdings nicht halten, da sich schnell abzeichnete, dass „Disco Elysium“ auf den Konsolen mit technischen Problemen und kleineren Fehlern zu kämpfen hat. Die Macher von ZA/UM gelobten umgehend Besserung und kündigten die laufenden Arbeiten am Update 1.2 an. Dieses steht auf der PlayStation 5 mit sofortiger Wirkung zur Verfügung.

Offiziellen Angaben zufolge werden mit dem Patch 1.2 unter anderem die Probleme aus der Welt geschafft, die in Verbindung mit verschiedenen Schauplätzen und Objekten, mit denen die Spieler interagieren konnten, aufgetreten sind. Darüber hinaus sollen alle Gegenstände nun wie vorgesehen geladen werden und eine bessere Erfahrung beim Spielen mit dem Controller wird ebenfalls in Aussicht gestellt.

Weiter heißt es, dass die PlayStation 4-Version von „Disco Elysium: The Final Cut“ zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Patch 1.2 versorgt wird, da es hier zu unerwarteten Verzögerungen kam. Einen konkreten Termin bekam der Patch für die PlayStation 4 bisher allerdings nicht spendiert.

Patch 1.2 incoming for all platforms!

✔️Fixed locations/interactables not working

✔️Fixed items not loading

✔️Smoother controller & interaction experience

✔️Fixed various VO issues

Thanks everyone for playing and reporting, we couldn’t have done it without you ❤️ pic.twitter.com/6VLlnlojnu

— Disco Elysium (@studioZAUM) March 31, 2021