Hot Wheels Unleashed: Umfangreiche Gameplay-Präsentation veröffentlicht

"Hot Wheels Unleashed" lässt euch auch eigene Strecken bauen.

Zu „Hot Wheels Unleashed“ wurden umfangreiche Gameplay-Szenen veröffentlicht. Sie entstammen einem Showcase, der am gestrigen Abend ausgestrahlt wurde. Darüber hinaus kann ein Blick auf einen Trailer geworfen werden, der sich ebenfalls dem Gameplay-Geschehen widmet.

Launch im September

Auch selbst Hand anlegen könnt ihr in absehbarer Zeit. So wird der Racer am 30. September 2021 für PS5, PS4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch auf den Markt gebracht.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen natürlich die Hot Wheels. Die berühmtesten und beliebtesten Exemplare sind dabei, versprechen die Macher. Ihr könnt sie in einem Lackierungseditor weiter bearbeiten und euch so von anderen Zeitgenossen abheben.

Auf der Strecke angekommen könnt ihr driften, den Booster laden und laut Hersteller durch spektakuläre Loopings rasen. Dabei muss eine gewisse Geschwindigkeit eingehalten werden, da die Schwerkraft in „Hot Wheels Unleashed“ durchaus berücksichtigt wird. Über den Splitscreen-Modus könnt ihr gegen einen Freund fahren. Online werden bis zu 12 Gegner unterstützt.

Auch ein Streckeneditor ist in „Hot Wheels Unleashed“ mit von der Partie. Damit könnt ihr eigene Kreationen erschaffen, die berühmten orangenen Teile biegen und ziehen sowie Loopings, Spezialbooster, Hindernisse und besondere Elemente hinzufügen. Die von euch gebauten Strecken könnt ihr online teilen. Und natürlich ist es in diesem Zusammenhang möglich, die Kreationen anderer Spieler zu testen.

