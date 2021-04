Knockout City: Statistiken aus der Beta veröffentlicht

Die Vollversion erscheint im Mai.

„Knockout City“ wurde kürzlich einem geschlossenen Betatest unterzogen, der bis zum 4. April 2021 lief. Inzwischen liegen einige Zahlen vor. Laut Electronic Arts wurden mehr als 1 Million Downloads, mehr als 116 Millionen Minuten Spielzeit und 93.7 Millionen Zuschauerminuten auf Twitch verzeichnet. Einige weitere Statistiken könnt ihr der unten eingebetteten Infografik entnehmen.

Kostenlose Testversion

Falls ihr die Beta verpasst habt und dennoch kostenlos einen Blick auf „Knockout City“ werfen möchtet, dann ergibt sich bald die nächste Gelegenheit. So könnt ihr „Knockout City“ zum Launch am 21. Mai 2021 kostenlos in der zeitlich begrenzten Testversion ausprobieren.

Sie umfasst das komplette Spiel und wird auf Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam und im Epic Games Store zur Verfügung stehen. Über die Abwärtskompatibilität werden ebenfalls die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S unterstützt.

Dabei gilt: Alle Spielfortschritte aus der kostenlosen Testversion bleiben euch erhalten und können, sofern ihr euch für den Kauf der Vollversion von „Knockout City“ entscheidet, weiterhin genutzt werden. Spieler, die sich während der kostenlosen Testversion für den Kauf entscheiden, erhalten zusätzliche kosmetische Belohnungen.

In „Knockout City“ könnt ihr euch mit Freunden zusammenschließen, euren persönlichen Rowdy stylen und verschiedene Angriffsstrategien nutzen. Im Spielverlauf seid ihr damit beschäftigt, Bälle zu fangen und auszuweichen oder andere Rowdys anzugreifen. Weitere Details zu „Knockout City“ und zur geplanten kostenlosen Testversion erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Falls ihr euch mit der Beta beschäftigt habt: Wie hat euch „Knockout City“ gefallen?

