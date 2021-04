Outriders: Entwickler planen nach Serverproblemen ein Dankeschön-Paket für die Spieler

People Can Fly möchte allen Spielern ein Paket aus In-Game-Belohnungen schnüren, um sich für die Geduld zu bedanken, die sie mit den massiven Serverproblemen zeigten. Ein Termin für das Paket wurde noch nicht genannt.

Das in der vergangenen Woche erschienene Actionspiel „Outriders“ hatte bekanntermaßen mit enormen Serverproblemen zu kämpfen, die teils zu mehrstündigen Downtimes führten, Aus diesem Grund haben sich die zuständigen Entwickler von People Can Fly dafür entschieden, dass sie allen Spielern ein Dankeschön-Paket schnüren.

Konkrete Details sollen noch folgen

Die Entwickler möchten sich bei allen Spielern für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken. Wer sich im Launch-Window auf Enoch herumgetrieben hat, kann sich über ein Paket aus einigen In-Game-Belohnungen einstellen. Zwar haben die Entwickler noch keine konkreten Details bestimmt, jedoch sollen die Spieler eine legendäre Waffe und Titan erhalten, die dem Level angemessen sind. Des Weiteren soll der Emote „Frustration“ freigeschaltet werden, den man bisher nicht erhalten kann.

Alle Spieler, die „Outriders“ zwischen dem 31. März 2021 und dem 11. April 2021 gespielt haben, werden das Dankeschön-Paket erhalten. Des Weiteren sollen auch Opfer des Inventar-Bugs bedacht werden, selbst wenn sie nicht in dem Zeitraum gespielt haben. Die Entwickler konnten jedoch bisher keinen konkreten Termin für die Bereitstellung des Pakets nennen.

„Outriders“ ist seit dem 1. April 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Epic Games Store) erhältlich. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: Reddit

