PSN Store Charts: Die erfolgreichsten PS5- und PS4-Spiele im März

Welche Spiele wurden im vergangenen Monat am häufigsten aus dem PlayStation Store geladen? Eine Antwort auf diese Frage liefern die heute eingetroffenen Charts.

"FIFA 21" dominiert auf der PS5.

Sony hat eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im PlayStation Store veröffentlicht. Als Basis dienten die Downloads, wobei die Spiele mehreren Plattformen untergliedert wurden. Auch Free-2-Play-Titel bekamen einmal mehr eine eigene Liste.

Auf der PS5 konnte sich „FIFA 21“ im März zum Bestseller aufschwingen. Es folgen der Activision-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ sowie „It Takes Two“. Ebenfalls auf den vorderen Plätzen zu finden sind „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“.

Weiter verbreitet ist momentan noch die PS4. Und interessanterweise befindet sich mit „Minecraft“ ein Spiel auf dem ersten Platz, das Microsoft gehört. Auf den weiteren Plätzen sind „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Grand Theft Auto 5“ zu finden.

Die PS VR-Charts werden vom Dauerseller „Beat Saber“ und dem „Job Simulator“ dominiert. Bei den erfolgreichsten Free-2-Play-Spielen des vergangenen Monats handelt es sich „Fortnite“ und „Rocket League“.

PlayStation Store Charts März 2021

PS5-Spiele

FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War It Takes Two Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Crash Bandicoot 4: It’s About Time Assassin’s Creed Valhalla WRC 9 FIA World Rally Championship Mortal Kombat 11 Demon’s Souls Disco Elysium – The Final Cut Watch Dogs: Legion NBA 2K21 Hitman 3 Sackboy: A Big Adventure Immortals Fenyx Rising Mortal Shell: Enhanced Edition Borderlands 3 Dead by Daylight: Special Edition Yakuza: Like a Dragon

PS4-Spiele

Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto V Tom Clancy’s Rainbow Six Siege FIFA 21 Little Nightmares NBA 2K21 The Forest The Crew 2 Battlefield V Fall Guys: Ultimate Knockout Call of Duty: Modern Warfare Guilty Gear Xrd Rev.2 A Way Out Need for Speed Heat Friday the 13th: The Game Need for Speed Gran Turismo Sport Tomb Raider: Definitive Edition Gang Beasts

PSVR-Spiele

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Astro Bot Rescue Mission Blood & Truth Swordsman VR Doom 3: VR Edition The Walking Dead: Saints & Sinners Marvel’s Iron Man VR Gorn

Free-2-Play

Fortnite Rocket League Call of Duty: Warzone Apex Legends Destiny 2 Genshin Impact Brawlhalla Rec Room World of Tanks War Thunder

