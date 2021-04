Resident Evil Village: Bietet verschiedene Grafik-Modi – PS5 soll ausgereizt werden

"Resident Evil: Village" erscheint im Mai 2021.

In wenigen Wochen geht Capcoms langlebige Horror-Serie mit „Resident Evil: Village“ in die nächste Runde und verspricht laut offiziellen Angaben ein weiteres Mal schaurige Horror-Kost.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release sprach Director Morimasa Sato im Interview mit dem Offiziellen PlayStation Magazin über die technische Umsetzung von „Resident Evil: Village“ und versprach, dass der Titel vernünftig auf die Xbox One und die PS4 portiert werden soll. Auf den Konsolen der neuen Generation wird es zudem verschiedene Darstellungs-Modi geben, mit denen es möglich sein wird, das Erlebnis nach den eigenen Vorlieben anzupassen.

Die Stärken der PS5 sollen genutzt werden

Konkrete Details zu den unterschiedlichen Darstellungs-Modi nannte Sato zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass es den Entwicklern bei den Arbeiten an „Resident Evil: Village“ darum gehen wird, die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 auszureizen, um auf Sonys neuer Konsole eine möglichst packende Horror-Erfahrung abzuliefern.

„Wir nutzen die High-Performance-Leistung der PS5 voll aus, um ein realistisches Erlebnis dieses furchterregenden Dorfes zu erzeugen. Es gibt viele Außenszenen im Spiel. Und in der Vergangenheit bestand die Herausforderung darin, toll aussehende Grafiken für solche Bereiche zu produzieren und gleichzeitig die Performance aufrechtzuerhalten. Mit der PS5 war dies jedoch ein Kinderspiel. Ich habe das Gefühl, dass die Möglichkeiten, was ich in einem Spiel ausdrücken kann, erweitert wurden“, führte Sato aus.

„Resident Evil: Village“ wird am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht.

Quelle: Mp1st

