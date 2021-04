WWE 2K22: Enthüllung offenbar im Zuge der WrestleMania

"WWE 2K22" wird voraussichtlich in diesem Jahr auf den Markt kommen.

2K Sports hat bestätigt, dass es am bevorstehenden Wochenende „eine besondere Ankündigung“ in Bezug auf die „WWE 2K“-Reihe geben wird. Damit dürfte „WWE 2K22“ gemeint sein. Die Neuigkeiten sollen während der WrestleMania 37 enthüllt werden. Die Show findet am 10. und 11. April 2021 statt und wird über Peacock in den USA und BT Sport in Großbritannien gestreamt. Hinzukommt der kostenpflichtige Livestream im WWE Network.

WWE 2K20 im katastrophalen Zustand

Das diesjährige „WWE 2K“ erscheint erstmals nach einer einjährigen Pause. Aufgrund des desaströsen Starts von „WWE 2K20“ legte die Serie im vergangenen Jahr eine Pause ein.

„WWE 2K20“ war für den Entwickler Visual Concepts ein enttäuschendes Debüt. Die mangelhafte Qualität des Titels sorgte auf Metacritic für einen enttäuschenden Score von 43. Der User-Score liegt sogar nur bei 1.6.

Wccftech schrieb damals sehr direkt: „WWE 2K20 ist ein Schlag ins Gesicht. Ich bin mir sicher, dass viele leidenschaftliche Leute an diesem Spiel gearbeitet haben. Aber die Tatsache, dass 2K Games bereit war, es in einem solch erbärmlichen Zustand zu veröffentlichen, zeigt, dass sie glauben, dass WWE-Hardcores blindlings alles verschlingen werden, was sie ihnen auftischen. WWE 2K20 ist hässlicher, kaputter, uninspirierter Schrott, geschrieben und präsentiert mit Verachtung für Pro Wrestling und seine Fans.“

Besserung scheint allerdings in Sicht zu sein: Im vergangenen Jahr stellte der Publisher 2K den ehemaligen Double Helix-Studioleiter Patrick Gilmore ein, der dabei behilflich sein soll, einen „erneuten Fokus“ auf Qualität zu setzen. In einem Reddit Q&A im Sommer verriet Gilmore erste Details zu seinen Plänen für das neue „WWE 2K“ und sagte den Fans, dass sie mit dem nächsten Teil „eine signifikante Evolution im Gameplay erwarten können.“

