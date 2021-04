Mass Effect Legendary Edition: Hat den Goldstatus erreicht

Im kommenden Monat werden Electronic Arts und BioWare die „Mass Effect: Legendary Edition“ auf den Markt bringen. Nun haben die Entwickler bekanntgegeben, dass die Remaster-Trilogie den Goldstatus erreicht hat. Dies bedeutet in der Regel, dass das Spiel pünktlich erscheinen sollte,

Mit der „Mass Effect: Legendary Edition“ bekommen die Spieler die Möglichkeit erneut die Abenteuer von Commander Shephard zu erleben. Dafür bieten die Entwickler auch eine 4K-Auflösung sowie eine HDR-Unterstützung. Neben den eigentlichen Hauptspielen werden auch 40 Story-, Waffen- und Panzerungs-DLCs aus „Mass Effect“, „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“ in der Trilogie enthalten sein.

Die Remaster-Fassungen bieten überarbeitete Charaktermodelle, hochauflösende Texturen, Verbesserungen an Shadern und visuellen Effekten, Beleuchtung, dynamischen Schatten, volumetrischen Elementen und Tiefenschärfe. Dadurch soll eine bessere Immersion geboten werden, wobei auch die Zwischensequenzen überarbeitet wurden.

Mehr zum Thema: Mass Effect Legendary Edition – Details zum Gameplay und neues Vergleichsvideo

Vor allem das erste „Mass Effect“ hat umfassende Änderungen an der Spielwelt erhalten, wodurch zusätzliche Details auf Eden Prime, Ilos, Feros und anderen Orten zum Erkunden einladen. Des Weiteren wurden die Interfaces und Benutzeroberflächen aktualisiert. Die Kämpfe, die Erkundungen, das Zielen, die Truppenkontrolle, die Mako-Steuerung und die Kameraführung wurden ebenfalls modernisiert. Abschließend wurde die Charaktererstellung vereinheitlicht und mit weiteren Optionen erweitert.

„Mass Effect: Legendary Edition“ wird am 14. Mai 2021 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Mass Effect Legendary Edition has gone GOLD! It’s been quite a journey – time to celebrate briefly. Maybe even dance a little… if that’s you’re thing. #MassEffect #Legendary pic.twitter.com/cvDmGjFrSi

— Mac Walters (@macwalterslives) April 9, 2021