Outriders: Crossplay-Update für PlayStation 4 und PC veröffentlicht

Square Enix und die zuständigen Entwickler von People Can Fly hatten bereits zum Launch des Actionspiels „Outriders“ eine Crossplay-Unterstützung geplant. Allerdings entschied man sich dazu, dass man die Funktion entfernt, da man massive Serverprobleme zu meistern hatte. Zwar laufen die Server selbst nach eineinhalb Wochen noch nicht perfekt, jedoch hat man an der Front bereits Fortschritte gemacht.

Inzwischen haben die Entwickler auch das erste Crossplay-Update veröffentlicht, mit dem bisher lediglich PlayStation 4- und PC-Spieler zusammenspielen können. Die PlayStation 5-Unterstützung soll noch im Laufe des Wochenendes folgen, während Xbox-Spieler noch etwas länger auf das Update warten müssen. Einen konkreten Termin nannte man diesbezüglich noch nicht.

In der kommenden Woche soll ein weiteres Update für „Outriders“ erscheinen, mit dem die Entwickler auch weitere Anpassungen an den Klassen vornehmen und verschiedene Fehler beheben wollen. Entsprechende Details hatten wir bereits hier für euch zusammengefasst. Zudem plant man die Spieler mit einem Dankeschön-Paket für die Serverausfälle zu entschädigen.

Mehr zum Thema: Outriders – Entwickler planen nach Serverproblemen ein Dankeschön-Paket für die Spieler

„Outriders“ ist seit dem 1. April 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Epic Games Store) erhältlich. Bei Interesse kann man weitere Nachrichten zum Spiel auch in unserer Themenübersicht entdecken.

The deployment of the PS5 patch tonight has unfortunately been delayed but we are working hard to still deliver it asap this weekend.

The PS5 patch is required to stabilize multiplayer/crossplay with patched PS4s & PC versions and we are doing our utmost to not keep you waiting. https://t.co/q21ZDtDzwU

— Outriders (@Outriders) April 9, 2021