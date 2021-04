Hitchhiker: Adventure mit einem Trailer für die PlayStation 4 bestätigt

"Hitchhiker" erscheint für die PS4.

Bisher wurde das von Mad About Pandas entwickelte und von Versus Evil vertriebene Adventure „Hitchhiker“ lediglich für Apple Arcade veröffentlicht.

Wie die beiden Studios bekannt gaben, wurde in den vergangenen Monaten allerdings schon an Umsetzungen für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch gearbeitet. Weiter heißt es, dass die besagten Portierungen ab Freitag, den 16. April 2021 erhältlich sein werden. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem Trailer, der Eindrücke aus dem Adventure liefert.

Löst das Rätsel eurer eigenen Vorgeschichte

„Hitchhiker“ wird von offizieller Seite als ein Rätsel-Abenteuer beschrieben, indem ihr auf entlegenen Highways versucht, das Rätsel eurer eigenen Vorgeschichte zu lösen. Per Anhalter reist ihr mit fünf Fremden und löst gleichzeitig Rätsel, um die geheimnisvolle Geschichte des Hauptcharakters aufzudecken.

„Deine Fahrer reichen von stoischen Farmern zu Kellnerinnen außer Dienst, und jeder einzelne von ihnen hat eine Geschichte zu erzählen. Hinweise tauchen auf, Bündnisse formen sich, und nichts ist so, wie es scheint. Auf deiner Reise musst du die Ereignisse aus deiner Vergangenheit entschlüsseln, während du dich den Gefahren der Zukunft stellst. Hitchhiker ist eine Roadtrip-Odyssee, in der du das Unbekannte erforschst, um dich selbst zu finden“, heißt es von offizieller Seite weiter.

