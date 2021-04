Resident Evil Village: Insider bestätigt harten Schwierigkeitsgrad mit Zufallsfaktoren

"Resident Evil: Village" erscheint am 7. Mai 2021.

In der Vergangenheit hoben sich die meisten Ableger der „Resident Evil“-Reihe gerne einmal durch ihren Wiederspielwert hervor.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Insider „Dusk Golem“ in Erfahrung gebracht haben möchte, wird das in wenigen Wochen erscheinende „Resident Evil: Village“ hier keine Ausnahme bilden. Wie es heißt, wird es euch in „Village“ ermöglicht, nach dem Abschluss der Kampagne einen optionalen Schwierigkeitsgrad freizuschalten, der nicht nur deutlich knackiger ausfällt als sein Standard-Pendant.

Ein Hauch von Roguelite?

Darüber hinaus ist die Rede von kleineren Roguelite-Elementen, die auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass die Verteilung der Gegner und der Gegenstände in der Spielwelt auf zufälliger Basis erfolgt, was „Resident Evil: Village“ etwas offener gestalten soll, als es in der normalen Kampagne der Fall ist. Offiziell bestätigt wurden die Angaben von „Dusk Golem“ bisher allerdings nicht.

„Resident Evil: Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. In dieser Woche wird uns Capcom im Rahmen eines neuen Showcase weitere Details und Eindrücke zum neuesten Ableger der Horror-Serie liefern.

(2/2) an expansive difficulty mode in the game. I don’t know the full details/final result of the mode, I feel they may talk about it before release, but I’m aware it makes the game more open, randomizes enemy & item placement, & scaled to be extremely difficult. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 10, 2021

