Saints Row The Third Remastered: Update behebt Speicherprobleme auf der PS4

"Saints Row: The Third Remastered"

Im Mai des vergangenen Jahres veröffentlichte Deep Silver mit „Saints Row: The Third Remastered“ eine überarbeitete Neuauflage zum Open-World-Klassiker aus dem Jahr 2011.

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, steht auf der PlayStation 4 ab sofort ein neues Update bereit, mit dem sich die Entwickler den Speicherproblemen annahmen, mit denen „Saints Row: The Third Remastered“ auf Sonys Konsole bisher noch zu kämpfen hatte. In einem entsprechenden Tweet bedanken sich die Entwickler für die Unterstützung seitens der Community und die Geduld der Spieler.

„Wir haben die Speicherprobleme in den PlayStation-Versionen von Saints Row gefunden und behoben. Der Patch zu Saints Row: The Third Remastered wurde jetzt bereitgestellt. Haltet Ausschau nach dem Update. Vielen Dank für Ihre Geduld“, heißt es kurz und knapp.

Zum Thema: Saints Row 5: Vermeintlicher Leak liefert unbestätigte Details (Update: Statement Deep Silver)

„Saints Row: The Third Remastered“ umfasst neben dem Hauptspiel des Originals auch die drei Missions-Erweiterungen sowie die rund 30 DLCs, die seinerzeit veröffentlicht wurden. Des Weiteren sind eine überarbeitete Grafik, eine höhere Framerate, schärfere Texturen und eine höhere Auflösung an Bord.

We have found and fixed save issues on PlayStation versions of Saints Row: The Third Remastered, the patch has now been deployed so check for an update!

Thanks so much for your patience while we tracked this one down. pic.twitter.com/QH3kRmiBAe

— Saints Row (@SaintsRow) April 12, 2021