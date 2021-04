CoD Black Ops Cold War & Warzone: Blueprint Gun Game, Triple-Double-XP-Weekend und mehr

Zu den Neuerungen der Woche in "Call of Duty: Black Ops Cold War" zählen "Blueprint Gun Game", ein Triple-Double-XP-Weekend und neue Bundles, die ihr erwerben könnt.

In "Call of Duty Black Ops Cold War" und "Warzone" könnt ihr wieder mehrfach absahnen.

Auch in dieser Woche gibt es für Spieler von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ein wenig Abwechselung. Mit dabei ist „Blueprint Gun Game“. Darüber hinaus startet am Freitag ein Triple-Double-XP-Weekend, was auch für „Warzone“ gilt. In diesem Zusammenhang könnt ihr euch auf Double-XP, Double-Weapon-XP und Double-Battle-Pass-XP einstellen.

Nachfolgend die Details:

Ab Donnerstag dürfen Spieler von „Call of Duty Black Ops Cold War“ bis zur nächsten Season an „Blueprint Gun Game“ teilnehmen, einer neuen Version von „Gun Game“. Der Waffenfortschritt kann sich von Match zu Match ändern, wobei pro Stufe unterschiedliche Blaupausen verfügbar sind. Ihr müsst der erste sein, der 20 Waffen durchlaufen hat, um das Match zu gewinnen.

Das anfangs erwähnte Triple-Double-Wochenende startet am Freitag, dem 16. April 2021 um 19 Uhr und läuft bis Montag, dem 19. April 2021 ebenfalls um 19 Uhr. Spieler erhalten doppelte XP, doppelte Waffen-EP und doppelte Battle Pass-EP sowohl in „Black Ops Cold War“ als auch in „Warzone“.

Zu den weiteren Neuerungen der Woche zählt das auf Beck basierende „Corpse Collector Bundle“. Das Paket enthält drei legendäre Gegenstände: Den Beck Operator Skin „Carnage“, die „Ultimate Hunter“ Waffen-Blaupause und den kopfzerbrechenden „Plague Hound“ Finishing Move. Ebenfalls im Paket enthalten sind die epische Nahkampfwaffe „Doom Hammer“, der „Skull Vertebrae“-Waffenanhänger, der „Inspired by Death“-Aufkleber, die „Gentle Push“-Karte und das „Doom Sayer“-Emblem.

Spieler können auch das „Stitch Sentinel-Bundle“ erwerben, ein Paket mit neun Gegenständen, das zwei Waffen-Blaupausen enthält: Die SMG-Blaupause „Overrun“ und die Scharfschützengewehr-Blaupause „Cottontail“. Neben einem neuen Stitch-Operator-Skin, einer animierten Visitenkarte und einem animierten Emblem enthält das Paket den Finishing Move „Rearranged Thoughts“, den Charm „Carbon Oni“ und das Fadenkreuz „Oni“.

