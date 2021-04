Jak & Daxter für PS5: Naughty Dog äußert sich zu den Gerüchten

Während Naughty Dog Gerüchten zufolge an einem Remake von "The Last of Us" arbeitet, stehen die Chancen für ein neues "Jak and Daxter" zumindest kurzfristig betrachtet sehr schlecht.

Gänzlich ausgeschlossen wird ein neues "Jak & Daxter" nicht.

Befindet sich bei Naughty Dog ein neues „Jak & Daxter“ in der Mache? Offenbar nicht. In einem Chat-Gespräch mit dem Co-Präsidenten Ted Price von Insomniac Games stellte Naughty Dogs Even Wells klar, dass das Studio derzeit nicht an einem solchen Projekt arbeitet. Dennoch zeigte er ein großes Interesse.

Fananfragen ungebrochen

Die Aussage erfolgte, nachdem Wells die Frage gestellt bekam, ob im Studio weiterhin Fananfragen zum Thema eingehen würden. „Wir hatten ein paar Twitter-Kampagnen, bei denen uns die Leute jeden einzelnen Tag getwittert haben [und sagten] ‚Ich will ein neues Jak & Daxter, ich will ein neues Jak & Daxter‘. Und das sind nicht nur einfache 280-Zeichen-Tweets, sie haben Photoshopped-Memes und alles, was sie täglich einfügen. Und der Aufwand muss erheblich sein“, so seine Worte.

Doch die Antwort von Naughty Dog ist offenbar nicht dabei behilflich, diese Fans glücklich zu stimmen: „Ich hasse es, es ihnen zu sagen, [aber] wir haben Jak & Daxter im Moment nicht in Entwicklung“, so Wells weiter.

Unabhängig davon möchten sich die Entwickler offenbar nicht von der Reihe verabschieden. „Wir lieben die Charaktere noch immer und ich sehe, was ihr Leute [bei Insomniac] mit Ratchet macht. Und das lässt mich wünschen, dass wir eines in der Entwicklung hätten, weil es immer noch eine Menge Liebe für Jak & Daxter im Studio gibt.“

Weitere Meldungen zu Naughty Dog:

In den frühen 2000er-Jahren wurden drei „Jak & Daxter“-Hauptspiele veröffentlicht, gefolgt von einem Racing-Spin-Off und einigen Handheld-Abenteuern. Trotz einer HD-Collection für PS3 und PS Vita ab 2012 und einem ähnlichen Re-Release-Bundle auf der PS4 im Jahr 2017 gab es seit zwölf Jahren kein neues Spiel der Serie mehr. Das heißt, für einen neuen Teil wäre die Zeit reif.

Was haltet ihr von der Vorstellung, auf der PS5 einen neuen Teil der „Jak & Daxter“-Reihe spielen zu können?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Jak & Daxter