Naughty Dog: Das Hauptaugenmerk liegt auf einem einzigen Projekt

Trotz mehrerer Projekte konzentriert sich Naughty Dog auf ein bestimmtes Spiel.

Anfang März berichteten wir darüber, dass beim US-amerikanischen Entwicklerstudio Naughty Dog an „mehreren coolen Projekten“ gearbeitet wird. In einer Unterhaltung mit Ted Price von Insomniac Games teilte allerdings Naughty Dogs Evan Wells mit, dass der wesentliche Fokus auf nur einem Projekt liegt.

„Wir haben definitiv mehrere Projekte, aber nur eines, das zu jeder Zeit den Löwenanteil der Aufmerksamkeit bekommt“, macht der Vizepräsident von Naughty Dog klar.

Er führte weiter aus: „Wir haben nicht zwei Projekte, an denen mehrere hundert Leute arbeiten. Wir haben ein Projekt und dann einige, die sich in der Vorproduktion befinden oder vielleicht gerade aus der Vorproduktion herauskommen. Wir müssen warten, bis das Hauptprojekt abgeschlossen ist, bevor wir die Entwickler von diesem Projekt abziehen.“

Keine guten Erfahrungen mit Multi-Produktionen

Naughty Dog hat mit der Entwicklung von mehreren Titeln gleichzeitig offenbar schlechte Erfahrungen gemacht. Wells erklärte die Situation, als sich der erste „The Last of Us“-Teil und „Uncharted 3: Drake’s Deception“ in Entwicklung befunden haben. Letztendlich hatte das Unternehmen nie zwei vollständige Produktionen am Laufen, weil sie sich gegenseitig die Ressourcen geklaut haben.

Im Moment lässt sich nur spekulieren, auf welchem Spiel der hauptsächliche Fokus liegt. Vor einem Monat konnten wir einer Stellenanzeige entnehmen, dass die Entwickler anscheinend an einem Multiplayer-Titel mit Live-Service-Elementen arbeiten. Vermutlich handelt es sich hierbei um den Mehrspieler-Modus von „The Last of Us Part 2“.

Ansonsten schwirrten in letzter Zeit mehrere Gerüchte durch das Netz. Erst vor kurzem möchte der Gaming-Journalist Jason Schreier die Information erhalten haben, dass sich ein Remake zu „The Last of Us“ für die PS5 in Entwicklung befindet. Ein paar Wochen zuvor erwähnte ein anonymer Leaker eine neue Marke, die sich durch ein Science-Fiction-Setting auszeichnen könnte.

Im oben verlinkten Artikel äußerte sich Wells übrigens zu einer möglichen Rückkehr von „Jak & Daxter“. Sobald uns bezüglich Naughty Dog etwas Neues zu Ohren kommt, werden wir euch umgehend darüber informieren.

Quelle: VGC

