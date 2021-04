Ninja Gaiden Master Collection: Neuer Character Showcase-Trailer veröffentlicht

In wenigen Monaten erscheint die "Ninja Gaiden Master Collection" unter anderem für die PlayStation 4. Bereits jetzt zeigen die spielbaren Charaktere in einem neuen Trailer, welche tödlichen Moves die Spieler mit ihnen einsetzen können werden.

Nach allerlei Gerüchten kündigte Publisher Koei Tecmo vor knapp zwei Monaten die „Ninja Gaiden Master Collection“ offiziell an. Hierbei handelt es sich um eine Remastered-Sammlung, welche die Titel „Ninja Gaiden Sigma“, „Ninja Gaiden Sigma 2″ sowie „Ninja Gaiden 3: Razor’s Blade“ umfasst. Nun veröffentlichten die Verantwortlichen einen neuen Trailer, der die verschiedenen spielbaren Charaktere in Aktion zeigt. Das Video könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel ansehen.

Ninja Gaiden Master Collection erscheint im Juni 2021

Insgesamt zeigen im frisch erschienenen „Character Showcase-Trailer“ die fünf verfügbaren Spielfiguren ihre verschiedenen Waffen und magischen Fähigkeiten in blutigen Konfrontationen mit allerlei Gegnern in Aktion. Genauer dürfen Spieler mit „Ninja Gaiden“-Protagonist Ryu Hayabusa sowie seinen Begleiterinnen Ayane, Kasumi, Momiji und Rachel in den Kampf ziehen.

Pünktlich zur Ankündigung der Collection sagte Team Ninja-Oberhaupt Yosuke Hayashi, die „Ninja Gaiden“-Spiele seien noch immer „einer der wichtigsten und monumentalsten Titel für die Marke Team Ninja“. Er hofft, dass nicht nur langjährige „Ninja Gaiden“-Spieler die Titel erneut erleben möchten, sondern dass generell weitere Fans von herausfordernden Actionspielen, die mit der Marke zuvor eventuell noch nicht in Berührung gekommen sein sollten, der Remastered-Sammlung eine Chance geben werden.

All jene Spieler, die die „Ninja Gaiden Master Collecion“ auf PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One X, Xbox Series X/S und dem PC spielen, dürfen sich voraussichtlich auf eine 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde freuen. Allerdings gibt Entwickler Team Ninja zu bedenken, dass diese Auflösungen und Bildwiederholungsraten nicht in Stein gemeißelt seien, weshalb die Titel in besonders hektischen Situationen auch etwas langsamer laufen könnten.

Die „Ninja Gaiden Master Collection“ erscheint am 10. Juni 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Des Weiteren wird ebenfalls die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S unterstützt.

