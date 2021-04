Red Dead Online: In dieser Woche mit Gratis-Schnellreisen und doppelten Belohnungen

"Red Dead Online" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

In einer aktuellen Pressemitteilung stellten die Entwickler von Rockstar Games die Boni und Extras vor, mit denen Spieler des Online-Titels „Red Dead Online“ in dieser Woche bedacht werden.

Mit sofortiger Wirkung können beispielsweise die Schnellreisen und alle Dienste beim Barbier – Haarschnitte, Make-up und kosmetische Zahnbehandlungen – gratis in Anspruch genommen werden. Zu den weiteren Boni in dieser Woche gehört die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten, die nach dem Abschluss aller Free-Roam-Missionen und -Events auf euch wartet. Zudem erhalten Trupps in Free-Roam-Missionen 40 Prozent mehr Erfahrung und RDO-Dollar.

Für einen Rangaufstieg werden die folgenden Belohnungen vergeben: Eine Schatzkarte für Bluewater Marsh beim Aufstieg um einen Rang, eine Schatzkarte für North Ridgewood und eine kostenlose Fähigkeitskarte beim Aufstieg um drei Ränge, eine Schatzkarte für Lake Isabella, zwei kostenlose Fähigkeitskarten und 150 RDO-Dollar beim Aufstieg um sechs Ränge.

Zu den zeitlich wieder verfügbaren Kleidungsstücken gehören der doppelte Carbow-Patronengurt, der Fernweather-Mantel, der Torranca-Mantel (ausgewählte Farben), der Folwell-Hut, die Griffith-Beinschützer (ausgewählte Farben) und die Porter-Jacke. Die Schnäppchenjäger unter euch gehen natürlich nicht leer aus.

Ein Rabatt in Höhe von 40 Prozent wird beispielsweise beim Kauf von Stallplätzen, Pferdetonika, Pferdefutter, Schlachtrössern und Arbeitspferden eingeräumt. 30 Prozent hingegen warten beim Kauf von Flinten, Repetiergewehren, Waffengürteln, Hosen, Röcken und Stiefeln.

Die Prime-Boni der Woche in der Übersicht

Neue Prime-Gaming-Rabatte: Alle, die ihr Konto vor dem 10. Mai mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten Angebote und Gutscheine für ein kostenloses Varmint-Gewehr, 30 Prozent Rabatt auf den Jagdwagen und 50 kostenlose Händlerwaren.

Laufende Prime-Gaming-Vorteile: Belohnungen für eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz und einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen für alle, die ihre Social-Club-Konten verknüpfen

