Resident Evil ReVerse: Capcom kündigte eine zweite Open-Beta an

"Resident Evil Re:Verse" erscheint im Mai 2021.

Um für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen, sollte der in Kürze erscheinende Multiplayer-Shooter „Resident Evil Re:Verse“ im Rahmen einer offenen Beta getestet werden.

Rund lief diese zunächst jedoch nicht. Stattdessen klagten die Spieler zum Start der Beta über Matchmaking-Probleme, die allerdings schon kurze Zeit später behoben werden konnten. Wie Capcom relativ kurzfristig bekannt gab, wird eine zweite Open-Beta zu „Resident Evil Re:Verse“ zur Verfügung gestellt, die bereits am morgigen Mittwoch, den 14. April 2021 startet und bis Freitag, den 16. April 2021 gespielt werden kann.

Zu beachten ist, dass an der zweiten offenen Beta zu „Resident Evil Re:Verse“ nicht alle interessierten Spieler teilnehmen können – zumindest nicht auf den Konsolen. Stattdessen kommen auf der PlayStation 4 und der Xbox One lediglich die Spieler zum Zuge, die bereits in der ersten Beta mit von der Partie waren und den entsprechenden Client installiert haben.

Lediglich auf dem PC beziehungsweise Steam wird es allen Nutzern, die einen Blick auf „Resident Evil Re:Verse“ werfen möchten, ermöglicht, den Client herunterzuladen und an dem Beta-Test teilzunehmen. Die finale Version von „Resident Evil Re:Verse“ erscheint am 7. Mai 2021 und kann nach dem Kauf von „Resident Evil: Village“ ohne weitere Kosten heruntergeladen werden.

Spielerisch haben wir es hier mit einem PvP-Shooter zu tun, in dem ihr in die Rollen bekannter „Resident Evil“-Charaktere schlüpft und euch hitzige Gefechte an ikonischen Schauplätzen liefert.

In additional beta test

・PlayStation4/Xbox One: Those who have already downloaded the game

Steam: After downloading the game from the store, even new players can participate

The conditions for participation have changed since last time: #REVERSE

— Resident Evil Re:Verse official (@BIO_REVERSE) April 13, 2021