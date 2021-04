Sony: Weitere 200 Millionen Dollar in Epic Games investiert

Epic Games und Sony vertiefen ihre Partnerschaft.

Epic Games hat mitgeteilt, dass das Unternehmen eine weitere Milliarde Dollar an Investitionsmitteln einnehmen konnte. Allein 200 Millionen Dollar stammen von Sony. Das lässt sich einem aktuellen Blog-Post entnehmen. Die erneute Sony-Investition gesellt sich zu den 250 Millionen Dollar, die der PS5-Hersteller schon im Vorfeld in das Unternehmen einfließen ließ.

Auf einer gemeinsamen Mission

Die „strategische Investition“ soll auf der engen Beziehung der beiden Unternehmen aufbauen und „die gemeinsame Mission, den Stand der Technik in den Bereichen Technologie, Unterhaltung und sozial vernetzte Online-Dienste voranzutreiben“, untermauern.

Bei den weiteren Investment-Partnern handelt es sich unter anderem um Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company LLC und GIC. Die Beteiligungen ändern allerdings nicht viel am Grundkonstrukt: Der CEO Tim Sweeney bleibt weiterhin der Hauptaktionär von Epic Games.

„Wir sind unseren neuen und bestehenden Investoren dankbar, die unsere Vision für Epic und das Metaverse unterstützen. Ihre Investition wird dazu beitragen, unsere Arbeit rund um den Aufbau von vernetzten sozialen Erlebnissen in Fortnite, Rocket League und Fall Guys zu beschleunigen und gleichzeitig Spieleentwickler und -schöpfer mit der Unreal Engine, den Epic Online Services und dem Epic Games Store zu unterstützen“, so Tim Sweeney, CEO und Gründer von Epic Games.

