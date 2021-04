Call of Duty Warzone: Großes Event für nächste Woche angedeutet – Wird der Damm gesprengt?

Mit neuen Teasern haben Activision und Raven Software angedeutet, dass in der kommenden Woche etwas Großes in "Call of Duty: Warzone" geschehen wird. Was wird die Spieler erwarten?

Seit Monaten hoffen die Spieler des Battle Royale-Shooters „Call of Duty: Warzone“, dass die verantwortlichen Entwickler von Raven Software eine neue Karte für den klassischen Modus ins Spiel bringen. Schließlich finden die Kämpfe seit jeher in Verdansk statt, wobei das Gebiet nach und nach nur einige Änderungen erhielt. Unter anderem wurden das Stadion geöffnet, eine U-Bahn eingebaut und Bunker verteilt. Zuletzt kam ein Schiff an der Küste zum Erliegen und brachte die Zombies mit.

Das Ende von Verdansk steht bevor

Nun haben Influencer ein Paket von Activision erhalten, das auf ein Event hindeutet, das in Kürze den Damm von Verdansk erreichen soll. Am 21. April 2021 um 19 Uhr sollten die Spieler nach Verdansk schauen, da es passieren könnte, dass der Damm gesprengt wird. Bereits seit Monaten machten Gerüchte die Runde, dass das Gebiet mit Atombomben, die die Spieler entdeckt haben, in Asche gelegt werden könnte.

In dem Influencer-Paket steht unter anderem geschrieben: „Once the Hostiles reach here, we levee a guess that Verdansk is all but gone to the damned. April 21, 12PM.“

Damit deutet man erneut auf den Damm und die Zombies hin, die Verdansk übernommen haben werden. Anscheinend wird man nur noch die Atombomben zünden können, um die Zombieinvasion zu stoppen. Bisher waren die Zombies stets an einem Ort auf der Karte zu finden. Allerdings wurde der Ausbruch in den letzten Tagen immer schlimmer, was die Spekulationen untermauert.

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie Verdansk in der kommenden Woche aussehen wird. Die Entwickler hatten via Twitter ebenfalls angedeutet, dass nächste Woche Mittwoch etwas in „Call of Duty: Warzone“ geschehen wird und das Ende nah ist.

NEW: Activision’s latest Warzone package is starting to arrive to influencers, and this one teases something happening April 21st at 12PM Img: @JoeDeLuca pic.twitter.com/NRUVVm7wgg — Call of Duty News (@charlieINTEL) April 13, 2021

