Call of Duty Warzone: Mehr als 475.000 Banns wurden ausgesprochen – Update zu Anti-Cheat-Maßnahmen

Im Battle Royale-Shooter "Call of Duty: Warzone" treiben sich auch einige Cheater herum. Raven Software hat inzwischen fast eine halbe Million Spieler gesperrt und weitere Maßnahmen vorgestellt.

In den letzten Wochen hatte Raven Software die Anti-Cheat-Maßnahmen für den Battle Royale-Shooter „Call of Duty: Warzone“ verschärft und bereits tausende Spieler gesperrt. Nun haben die Entwickler ein Update zu den weiteren Plänen gegeben.

Regelmäßige Bannwellen und weitere Maßnahmen

Auf der offiziellen Seite haben die Entwickler unter anderem folgende Worte gefunden: „Betrüger sind nie willkommen. Bis heute hat unser Sicherheits- und Vollstreckungsteam mehr als 475.000 Permabans in Call of Duty: Warzone ausgesprochen. Die gestrige große Bannwelle war unser siebter Massenbann seit Februar. Zusätzlich verteilen unsere Sicherheits- und Vollstreckungsteams täglich Banns ─ sieben Tage die Woche ─ für individuelle Verstöße oder Wiederholungstätet. Die Kombination aus täglichen Banns und großangelegten Bannwellen sind ein integraler Fokus unserer Bemühungen.“

Des Weiteren kämpfen die Entwickler auch gegen den kommerziellen Markt bestehend aus Cheat-Anbietern und Resellern. Dies betrifft auch verdächtige Accounts, die häufig an Wiederholungstäter verkauft werden. Dadurch wurden bereits 45.000 Schwarzmarktaccounts gesperrt, die von Wiederholungstätern benutzt wurden. Man möchte sicherstellen, dass sie keine anderen Accounts verwenden können, um weiterhin in „Call of Duty: Warzone“ für Chaos zu sorgen.

Aus diesem Grund setzt man auf Zwei-Faktor-Authentifizierungen, baut die Ressourcen für die Sicherheits- und Vollstreckungsteams aus, führt regelmäßiger große Bannwellen durch und verbessert die regelmäßige Kommunikation. Es kann sogar zu Hardware-Bans kommen, wenn man Wiederholungstäter ist. Dadurch sollen sie dauerhaft vom Spiel ausgeschlossen werden.

Somit möchte man sicherstellen, dass die Spielerfahrung weiterhin fair bleibt. In Zukunft möchte man weitere Updates zu den Sicherheitsmaßnahmen geben. Auf der offiziellen Seite kann man einige weitere Aussagen entdecken.

