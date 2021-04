The Forgotten City: Releasezeitraum eingegrenzt – Neuer Trailer steht bereit

Heute zeigt sich der Zeitschleifen-Thriller "The Forgotten City" in einem neuen Trailer. Passend dazu wurde der Releasezeitraum des interessanten Titels eingegrenzt.

"The Forgotten City" erscheint im Sommer 2021.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Modern Storyteller fieberhaft an der Fertigstellung ihres neuen Projekts „The Forgotten City“, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Heute zeigt sich „The Forgotten City“ in einem neuen Trailer, indem auf stimmige Art und Weise auf die Spielwelt eingegangen wird. Passend zur Veröffentlichung des neuen Trailers bestätigten Modern Storyteller und der Publisher Dear Villagers den Releasezeitraum des Zeitschleifen-Thrillers und gaben bekannt, dass „The Forgotten City“ ab Sommer 2021 erhältlich sein wird.

Durchbrecht die Folgen einer Zeitschleife

„The Forgotten City“ wird von offizieller Seite als eine narrative Erfahrung für ein volljähriges Publikum beschrieben. Gefangen in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich klammern sich 26 Seelen verzweifelt an ihr Leben. In dieser gnadenlosen Umgebung sind alle des Todes, wenn auch nur einer gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstoßen sollte. Ihr übernehmt die Rolle eines Zeitreisenden, der 2.000 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wurde.

Zum Thema: King of Seas: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Piraten-RPG

„Als Zeitreisender, der 2.000 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wird, erlebst du ihre letzten Stunden immer wieder aufs Neue, während du ihren Ausgang mit jedem Geheimnis, das du erkundest und ergründest, in eine neue Richtung lenkst. Nur wenn du die Zeitschleife zu deinem Vorteil nutzt und schwierige moralische Entscheidungen triffst, kannst du dieses epische Rätsel lösen. Jede Entscheidung zählt. Das Schicksal der Stadt liegt in deinen Händen“, so die Entwickler weiter.

„The Forgotten City“ erscheint für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Forgotten City