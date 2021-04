Rainbow Six Siege: Rick and Morty-Pakete ab heute zum Download

In "Rainbow Six Siege" werden heute zwei neue Bundles namens "Smoke Pickle Rick" und "Sledge Gromflomite" eingeführt, die ein Crossover mit der beliebten Serie "Rick and Morty" darstellen. Die Pakete kosten jeweils 2.160 R6-Credits. Ein Trailer verrät, was euch erwartet.

"Rainbow Six Siege" erhält heute Content-Nachschub.

Spieler von „Rainbow Six Siege“ können weitere Inhalte herunterladen. Veröffentlicht werden am heutigen Donnerstag die Pakete „Smoke Pickle Rick“ und „Sledge Gromflomite“, die sich inhaltlich an der beliebten Serie „Rick and Morty“ orientieren und ein entsprechendes Crossover bilden.

Was die neuen Bundles für „Rainbow Six Siege“ inhaltlich zu bieten haben, zeigt der unten eingebettete Trailer. Und auch die Preise sind bekannt. Die Pakete kosten jeweils 2.160 R6-Credits.

Inhalte der Pakete

Das „Smoke Pickle Rick“-Paket enthält den Pickle Rick-Rattenanzug und eine Kopfbedeckung, den Portal Gun-Aufsatz-Skin und einen Waffen-Skin sowie den Pickle Rick-Charm. Das „Sledge Gromflomite“-Paket enthält die Gromflomite-Uniform und eine passende Kopfbedeckung, den Federation Defense-Aufsatz-Skin, einen Waffen-Skin für Sledge’s M590A1 und den Seal Team Rick Charm.

„Rainbow Six Siege“ ist mittlerweile in der PS5-Version verfügbar. Via Upgrade können PS4-Spieler den Titel ohne zusätzliche Kosten auf die PS5-Fassung anheben. Die Fortschritte und Spielgegenstände bleiben beim Wechsel auf die neue Konsole erhalten. Auch Crossplay zwischen den Systemen steht zur Verfügung.

„Rainbow Six Siege“ wird regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert. Was in den kommenden Monaten auf euch zukommt, verrät die Roadmap für das inzwischen sechste Jahr. Unsere Meldung zu diesem Thema halten wir hier für euch bereit. Zunächst könnt ihr einen Blick auf das anfangs erwähnte Videomaterial zu „Rick and Morty“ werfen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six: Siege