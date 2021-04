Resident Evil Village: Showcase ab Mitternacht hier im Livestream

Heute Nacht könnt ihr euch den neuen Showcase zu "Resident Evil Village" anschauen. Er startet um Mitternacht und vermittelt euch einen Eindruck davon, was euch ab Mai mit dem fertigen Spiel erwartet.

Drei Wochen müsst ihr euch noch gedulden.

„Resident Evil Village“ nähert sich mit großen Schritten der Veröffentlichung. Wenige Tage vor dem geplanten Launch erhaltet ihr im Zuge eines neuen Livestreams weitere Einblicke in den Horrortitel. Einen kleinen Haken hat die Angelegenheit allerdings: Der Showcase startet um Mitternacht. Los geht es am 16. April 2021 um 0 Uhr.

Livestream via YouTube

Anschauen könnt ihr euch den Showcase zu „Resident Evil Village“ in der kommenden Nacht nach dem Start eines Livestreams, den ihr weiter unten eingebettet sowie auf YouTube vorfindet. Solltet ihr heute Nacht ein erholsames Schläfchen vorziehen, könnt ihr euch natürlich in den Morgenstunden oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Aufzeichnung des Events anschauen.

Im Zuge des neusten Streams werden vermutlich weitere Einblicke in das namensgebende Dorf gewährt, wo ihr auf verschiedene fiese Widersacher trefft. In einer vorangegangenen Meldung berichteten wir bereits, dass der Schauplatz größer und vertikaler als in den vorherigen Spielen der populären Capcom-Reihe ausfallen wird. Das bedeutet zugleich, dass der Protagonist etwas flinker und die Kreaturen im Gegenzug etwas gefährlicher werden.

Weitere interessante Meldungen zu Resident Evil Village:

Nach wie vor gilt: „Resident Evil Village“ kommt am 7. Mai 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und Stadia auf den Markt. Falls ihr im Vorfeld mehr über das Spiel erfahren möchtet, dann werft einen Blick auf unsere „Resident Evil Village“-Übersicht. Zuvor solltet ihr euch allerdings nicht den folgenden Stream mit weiteren Einblicken in das Capcom-Spiel entgehen lassen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village