TMNT Shredder’s Revenge: Wehrhafte Schildkröten im neuen Gameplay-Trailer

Im vergangenen Monat wurde mit „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ ein neuer klassischer Brawler angekündigt, der aktuell bei den „Streets of Rage 4“-Machern von Dotemu entsteht.

Im Zuge von Nintendos Nindie-Event am gestrigen Mittwoch Abend wurde uns das Beat’em Up in Form eines neuen Gameplay-Trailers präsentiert, der die wehrhaften Schildkröten in Aktion zeigt. Bisher wurde „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ zwar nur für Switch und den PC bestätigt, da in der offiziellen Ankündigung die Rede von weiteren Konsolen war, können wir aber wohl davon ausgehen, dass auch die Xbox One und die PlayStation 4 versorgt werden.

Rasante Action und brachiale Combos versprochen

In „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ stürmten Bebop und Rocksteady Channel 6 und stahlen mächtige Geräte, mit denen sie Shredder und Krang bei ihren durchtriebenen Plänen unterstützen wollen. Nun liegt es an den vier Turtles Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello, den Plänen der Schurken Einhalt zu gebieten und wieder einmal für Ordnung zu sorgen.

„Wähle einen Kämpfer, nutze radikale Combos, um deine Gegner zu besiegen und erlebe intensive Kämpfe voller atemberaubender Action und unfassbarer Ninja-Fähigkeiten“, wird von offizieller Seite zu den wichtigsten Spielmechaniken ausgeführt.

Einen Releasetermin bekam „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ bisher nicht spendiert.

