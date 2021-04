Battlefield 6: Kein Launch für PS4 und Xbox One?

Der meist gut informierte Insider Tom Henderson hat nichts davon gehört, dass "Battlefield 6" für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Im gleichen Atemzug brachte er den Xbox Game Pass ins Spiel.

Die formelle Ankündigung von "Battlefield 6" steht noch aus.

Rund um „Battlefield 6“ gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Berichte. Doch oft basierten sie lediglich auf Gerüchten, angeblichen Leaks und den Aussagen von Streamern, die etwas erfahren haben wollen. Auch die heutige Meldung ist bisher nicht mehr als eine Vermutung.

So spekuliert Tom Henderson, der schon eine ganze Weile über den nächsten Teil der DICE-Serie spricht, dass „Battlefield 6“ womöglich gar nicht für die recht betagten Konsolen PS4 und Xbox One auf den Markt gebracht wird. Er habe bisher nichts Konkretes über eine PlayStation 4- und Xbox One-Veröffentlichung des Spiels gehört.

Der Xbox Game Pass soll es richten

Seine Mutmaßung in diesem Zusammenhang ist, dass das Spiel am ersten Tag im Xbox Game Pass landen wird, um die Spielerzahlen anzukurbeln, die ohne eine Veröffentlichung für die Last-Gen-Konsolen wahrscheinlich nicht sehr hoch wären. Immerhin fällt eine theoretische Installationsbasis von über 100 Millionen Konsolen weg.

Aktuelle Verkaufszahlen zu den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sind nicht bekannt. Bis Ende 2020 wurden zumindest 4,5 Millionen Exemplare der PlayStation 5 ausgeliefert.

Henderson im Wortlaut: „Ich habe immer noch nichts Konkretes darüber gehört, dass Battlefield auf die Last-Gen-Konsolen kommen wird. Meine Theorie: Es deutet für mich darauf hin, dass es wahrscheinlich nicht kommen wird. Und der größte Grund, warum Battlefield an Tag 1 in den Xbox Game Pass kommen wird, ist, um die Spielerzahlen zu steigern.“

Sollte Electronic Arts tatsächlich auf eine Last-Gen-Version von „Battlefield 6“ verzichten, könnte die betagte Technik der Grund sein. Schon im Fall von CD Projekts „Cyberpunk 2077“ erwiesen sich die Konsolen PS4 und Xbox One aufgrund ihrer mittlerweile überschaubaren Leistungsfähigkeit als große Hürde. Während der Titel auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X (via Abwärtskompatibilität) einen soliden Eindruck macht, sorgte der Zustand auf den Last-Gen-Konsolen für eine Entfernung aus dem PlayStation Store.

Über „Battlefield 6“ ist wenig bekannt, da das Spiel noch nicht offiziell enthüllt wurde. Doch schon im März wurde bestätigt, dass Criterion dem zuständigen Entwickler DICE bei der Produktion des Spiels hilft.

„Es gibt keine Möglichkeit, dass wir eine solche Entscheidung getroffen hätten, ohne [Criterion] mit einzubeziehen und dies zuerst mit ihnen zu besprechen. Sie haben an [Star Wars] Battlefront gearbeitet, sie haben an Battlefield-Spielen gearbeitet. Und sie haben eine wirklich enge, kooperative Partnerschaft mit DICE. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass dies ein ziemlich positiver Gewinn für sie sein wird“, so ein Statement im März.

