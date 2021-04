Hood Outlaws & Legends: Versteck & Fortschritt im neuen Video thematisiert

Heute zeigt sich der PvPvE-Shooter "Hood: Outlaws & Legends" in einem frisch veröffentlichten Trailer. Dieses Mal dreht sich alles um euer Versteck und den Spielfortschritt.

"Hood: Outlaws & Legends" erscheint im Mai 2021.

In wenigen Wochen erscheint mit dem Multiplayer-Shooter „Hood: Outlaws & Legends“ das neueste Werk des britischen Entwicklerstudios Sumo Digital.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch auf sie zukommt, veröffentlichten Sumo Digital und der Publisher Focus Home Interactive in den vergangenen Tagen verschiedene neue Videos zu „Hood: Outlaws & Legends“. Ab sofort steht ein weiterer Trailer bereit, in dem sich alles um euer Versteck und den Spielfortschritt dreht.

Macht euch in einer gefährlichen Welt einen Namen

„Hood: Outlaws & Legends“ versteht sich laut offiziellen Angaben als ein PvPvE-Shooter, in dem ihr gegen die KI wie gegnerische Teams gleichermaßen antretet. Euch verschlägt es in einen düsteren und gefährlichen Staat, in dem mehrere Fraktionen um Einfluss ringen. Um die Menschen von ihren Zielen zu überzeugen, berauben Rebellen die Reichen und setzen dabei auf Raubzüge, die von euch möglichst perfekt geplant und durchgeführt werden müssen.

„Zwei Teams aus Spielern treten gegeneinander an, um den perfekten Raubüberfall in einer Spielumgebung durchzuführen, die durch tödliche KI-Wachen patrouilliert wird. Mit den einzigartigen Fertigkeiten und mystischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt es heimlich schleichend Schätze zu stehlen oder durch lauten und brutalen Kampf zu dominieren“, so die Macher von Sumo Digital weiter.

„Hood: Outlaws & Legends“ erscheint am 10. Mai 2021 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

