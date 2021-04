Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice: Termin für PS4, Xbox One und Switch

"Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice" bekam heute einen für Konsolen gültigen Termin verpasst. Ab Mai könnt ihr euch mit dem schlüpfrigen Point & Click-Abenteuer beschäftigen.

Frauen spielen auch im neuen Abenteuer wieder eine zentrale Rolle.

„Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice“ wird am 18. Mai 2021 digital für PlayStation 4, Xbox One und Switch auf den Markt gebracht. Das Sequel zu „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry“ erschien bereits im Oktober 2020 für PC und Mac via Steam und GOG.

„Wet Dreams Dry Twice war ein großer Hit auf dem PC. Und es ist uns eine Freude, die noch frecheren Abenteuer von Larry endlich mit Konsolenspielern zu teilen“, so Assemble Entertainment CEO Stefan Marcinek in einer Presseerklärung. „Diese Serie hat einen Charme, der die Spieler immer wieder zurückkommen lässt. Und Larrys neuestes Abenteuer könnte sein wichtigstes von allen sein.“

Auch als Disk-Version

„Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice“ soll nicht nur im PSN Store, im Microsoft Store und im Nintendo eShop auf den Kauf warten. Darüber hinaus wird der Titel in einigen Ländern als Disk-Fassung für PlayStation 4 und Switch auf den Markt gebracht. Zu den auserwählten Ländern gehören Deutschland, die Schweiz und Österreich. Den Retail-Vertrieb übernimmt Koch Media.

„Begleite Larry Laffer in seinem neuen Point & Click-Abenteuer mit seinem selbst gebauten Floß durch das Kalaua-Archipel und erkunde über 50 handgezeichnete Orte! Finde dich in urkomischen Dialogen mit über 40 verrückten Charakteren wieder, sammle verrückte Gegenstände, löse herausfordernde Rätsel und schau, ob Larry das Mädchen seiner feuchten Träume, Faith, bekommen kann“, so die Macher zum Spiel.

Nachfolgend könnt ihr euch zur Konsolenversion von „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice“ einen Trailer anschauen, der euch in das Spielgeschehen einführt. Neu ist er allerdings nicht.

