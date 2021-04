Mass Effect Legendary Edition: BioWare bestätigt Foto-Modus

Die "Mass Effect: Legendary Edition" bekommt einen Foto-Modus spendiert.

In wenigen Wochen wird die „Mass Effect: Legendary Edition“ auch hierzulande für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Kurz vor dem Release der Remastered-Sammlung kündigten die Entwickler von BioWare ein weiteres Feature an, für das sich die Community in der Vergangenheit immer wieder einsetzte. Die Rede ist von einem Foto-Modus, mit dem es euch ermöglicht wird, das Spielgeschehen zu pausieren und eigene Schnappschüsse anzufertigen, die anschließend mit der Community geteilt werden können.

Zu den Funktionen des Foto-Modus nannte BioWare bisher zwar keine weiteren Details, wir können aber wohl von den gängigen Features wie Filtern und mehr ausgehen. Die „Mass Effect: Legendary Edition“ wird am 14. Mai 2021 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann die Remastered-Sammlung auch auf den New-Generation-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5 gespielt werden.

Im Rahmen der „Mass Effect: Legendary Edition“ werden euch diverse technische Verbesserungen wie komplett überarbeitete Charaktermodelle, eine Darstellung in 60FPS sowie die Unterstützung der 4K-Auflösung geboten. Darüber hinaus wurde auch die spielerische Umsetzung der klassischen „Mass Effect“-Trilogie überarbeitet.

Beispielsweise nahmen sich die Macher von BioWare ausgewählten Bosskämpfen an und sorgten hier für ein besseres Balancing.

We were just calibrating, but #MassEffect Legendary Edition will have a photo mode. https://t.co/QghTqwS4Ah pic.twitter.com/tfNKcgyplu

— Mac Walters (@macwalterslives) April 15, 2021