Square Enix: Mehrere Parteien an Übernahme interessiert? – Gerücht

Ausgehend von einem aktuellen Bericht soll Square Enix als Ziel einer potentiellen Übernahme ausgewählt worden sein. An dieser seien angeblich gleich mehrere Parteien interessiert, wie es weiterhin heißt.

"Final Fantasy" gehört zu den erfolgreichsten Square Enix-Marken.

Vergangenes Jahr schlug die Übernahme von Bethesda-Mutterfirma ZeniMax Media durch Microsoft für 7,5 Milliarden US-Dollar große Wellen. Mit Square Enix soll nun ein weiteres Schwergewicht der Videospielindustrie als Objekt der Begierde auserkoren worden sein. Angeblich seien mehrere Parteien an einer Übernahme des „Final Fantasy“-Entwicklers interessiert.

Square Enix-Übernahme: Viele Details aktuell wohl noch unklar

Dies geht aus einem aktuellen Bericht der für gewöhnlich gut informierten und entsprechend vertrauenswürdigen Seite Bloomberg Japan hervor. Ausgehend von dieser Meldung seien gegenwärtig mehrere potentielle Käufer an einer Akquisition von Square Enix interessiert. Zumindest hätten dies „zwei mit der Situation vertraute Banker“ an Bloomberg herangetragen.

Um wen es sich bei diesen Parteien genau handeln soll, ist allerdings noch unklar. XboxEra-Mitbegründer Nick Baker schrieb auf seinem Twitter-Account, einer der möglichen Käufer sei das US-Unternehmen Microsoft. Doch auch darüber hinaus sollen einige weitere Details wohl noch unklar sein. So berichtet Bloomberg Japan, es sei derzeit nicht sicher, ob Square Enix als Gesamtunternehmen akquiriert werden soll, oder ob die möglichen Käufer nur an einer Übernahme der Videospiel-Sparte interessiert seien. Diese machte im Geschäftsjahr 2019/2020 circa 72% des Gesamtumsatzes der Firma aus.

Zum Thema: Xbox: Bethesda-Übernahme wird Game-Industrie verändern – Meinung

Bereits in den vergangenen Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, laut denen womöglich auch Sony an einer Akquisition von Square Enix interessiert sei. Bisher handelt es sich hierbei allerdings nur um genau das: Gerüchte. Entsprechend bleibt vorerst abzuwarten, welche Unternehmen für eine Übernahme von Square Enix letztendlich tatsächlich ihren Hut in den Ring schmeißen werden, sollte sich die aktuelle Meldung von Bloomberg Japan als wahr herausstellen.

Was glaubt ihr, welche Unternehmen an einer Square Enix-Übernahme interessiert sein könnten?

