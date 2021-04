The Last of Us Part 2: Wie der Blockbuster-Titel auf der PS5 aussehen würde

Wie "The Last of Us Part 2" auf der PlayStation 5 aussehen könnte, zeigt ein simuliertes Vergleichsvideo. Ermöglicht wurde das Ganze durch den Einsatz von Upscaling-Programmen.

Dank mehreren Upscaling-Tools konnte eine simulierte PS5-Version von "The Last of Us Part 2" erstellt werden.

Naughty Dogs Meisterwerk „The Last of Us Part 2“ verfügt bereits auf der PS4 über eine beeindruckende Grafik, die der Realität beachtlich nahe kommt. Wie die grafische Qualität auf der leistungsstärkeren PS5 noch einmal gesteigert werden könnte, zeigt ein simuliertes Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits, der durch seine zahlreichen Performance-Tests bekannt geworden ist. Der Youtuber hat laut eigener Angabe ungefähr 30 Stunden gebraucht, um dieses Video zu erstellen.

Die im Video zu sehende PS5-Simulation wurde mithilfe von verschiedenen Upscaling-Programmen erstellt, die auf künstlicher Intelligenz basieren. Dadurch kommt eine 4K-Auflösung und eine Framerate von 60 Bildern pro Sekunde zustande. Wie ihr wisst wird das erfolgreiche Action-Adventure auf der PS4 Pro mit einer Auflösung von 1400 Pixeln und 30 FPS dargestellt.

Die simulierte PS5-Version zeigt ein noch schärferes Bild, als es auf der abgelösten PS4 der Fall ist. Vor allem in der Ferne ist das klar und deutlich zu erkennen, was ihr zum Beispiel bei Minute 3:54 sehen könnt. Zudem wirkt das Bild im direkten Vergleich dank der höheren FPS-Anzahl etwas flüssiger. Auch bei der Beleuchtung lassen sich in manchen Szenen Veränderungen bemerken.

Fünf mal kürzere Ladezeiten dank der SSD-Festplatte

Natürlich wären nicht nur die Grafik an sich, sondern auch die Ladezeiten von der höheren Leistung der PS5 betroffen. Laut den Berechnungen des Erstellers würde die Konsole vom Hauptmenü aus nur acht Sekunden benötigen, um das Spiel zu laden. Auf der PS4 dauert es knapp 42 Sekunden, bis ihr im Spiel seid.

Ein Next-Gen-Patch wird schon seit längerem vermutet. Angeblich soll sich dieses Upgrade vor einiger Zeit in Entwicklung befunden haben. Ob dies stimmt oder ob dieses Vorhaben auf Eis gelegt wurde, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall wissen wir, dass Naughty Dog momentan an einem Multiplayer-Projekt mit Live-Service-Elementen arbeitet. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um den Multiplayer zu „The Last of Us Part 2“.

Auf der Preisverleihung des deutschen Computerspielpreises 2021 wurde „The Last of Us Part 2“ übrigens als bestes internationales Spiel ausgezeichnet.

Related Posts

Des Weiteren berichtete der bekannte Videospieljournalist Jason Schreier, dass an einem PS5-Remake zum ersten „The Last of Us“-Ableger gearbeitet wird. Falls sich dies bewahrheiten sollte, wisst ihr schon einmal, wie das Ganze auf der neuen Sony-Konsole aussehen könnte.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part II