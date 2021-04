Castlevania: Netflix hat den Termin der vierten und zugleich letzten Staffel angekündigt

Seit einigen Jahren produziert Netflix eine Animationsserie auf Basis der klassischen „Castlevania“-Actionspiele aus dem Hause Konami. Nachdem man bereits Anfang 2020 bestätigte, dass man an einer vierten Staffel rund um Trevor Belmont und seine Jagd auf Draculas Vampirbrut arbeitet. Nun wurde auch ein offizieller Termin angekündigt.

Demnach wird man die vierte Staffel am 13. Mai 2021 auf Netflix veröffentlichen. Dabei soll es sich zugleich um die letzte Staffel handeln. Mit einem kurzen Teaser haben die Verantwortlichen auch einen Eindruck von den neuen Folgen gegeben.

Allerdings machen auch einige weitere Gerüchte die Runde, laut denen Netflix über eine neue Serie im „Castlevania“-Universum nachdenkt. Diese soll komplett andere Charaktere bieten und neue Geschichten erzählen. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, weswegen die Vampirgeschichten im kommenden Monat vorerst ihr Ende finden werden.

Die „Castlevania“-Animationsserie wurde von dem Autoren und Comicbuch-Autoren Warren Ellis erschaffen, der für die Geschichte zuständig und auch als Executive Producer tätig war. Nachdem sich Ellis im vergangenen Jahr mit Anschuldigungen sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert sah, wurde er von der weiteren Arbeit an der Serie befreit. Seitdem ist er weder an der vierten Staffel noch an der vermeintlich neuen Serie beteiligt.

Bisher konnte die Serie größtenteils positive Resonanzen einfahren. Somit kann man hoffen, dass sie zu einem würdigen Abschluss gebracht wird.

