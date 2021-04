Call of Duty 2021/2022: PS4 & Xbox One bremsen die nächsten Ableger massiv aus, so ein Insider

Laut einem als verlässliche Quelle geltenden Insider werden sowohl "Call of Duty WWII: Vanguard", das sich derzeit bei Sledgehammer Games in Arbeit befinden soll, als auch das nächste "Call of Duty"-Abenteuer von Infinity Ward noch für die alte Konsolen-Generation veröffentlicht. Dies führe jedoch dazu, dass die beiden Titel von der betagten Hardware der PS4 und der Xbox One massiv ausgebremst werden.

Sledgehammer Games arbeitet unbestätigten Berichten zufolge an "Call of Duty WWII: Vanguard".

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, verdichteten sich in den vergangenen Wochen die Hinweise, dass die Entwickler von Sledgehammer Games aktuell an „Call of Duty WWII: Vanguard“ arbeiten.

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Tagen durch den bekannten Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson, der sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle einen Namen machte. Wie Henderson bestätigte, befindet sich „Call of Duty WWII: Vanguard“ in der Tat bei Sledgehammer Games in Entwicklung. Weiter heißt es, dass der Shooter neben der neuen Konsolen-Generation auch für die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen wird.

Halten die alten Konsolen die Shooter zurück?

Selbiges gilt laut Henderson übrigens für den nächsten „Call of Duty“-Ableger, der aktuell bei Infinity Ward entsteht. Angesichts der Tatsache, dass es die PlayStation 4 und die Xbox One zusammengerechnet auf eine installierte Hardware-Basis von rund 150 Millionen Konsolen bringen, macht es aus wirtschaftlicher Sicht natürlich Sinn, auch die alte Konsolen-Generation weiter mit den „Call of Duty“-Titeln zu versorgen.

Zum Thema: Call of Duty Warzone: Raven Software nennt erste Details zu Änderungen der dritten Season

Laut Henderson ergibt sich aus dem Ganzen jedoch der Nachteil, dass die alten Konsolen sowohl „Call of Duty WWII: Vanguard“ als auch „Call of Duty 2022“ technisch zurückhalten und verhindern, dass die Entwickler das volle Potenzial der beiden Shooter ausschöpfen: „Call of Duty WW2: Vanguard wird von den Konsolen der letzten Generation sehr stark zurückgehalten. Und soweit ich weiß, planen sie mit der letzten Generation sowohl bei Vanguard als auch bei Infinity Wards nächstem Titel.“

Zu welchen Abstrichen die Arbeiten an den Konsolen der vergangenen Generation im Detail führen werden, konnte oder wollte der Insider nicht kommentieren. Erschwerend kommt hinzu, dass seine Angaben bisher nicht von offizieller Seite kommentiert wurden und daher erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden sollten.

WW2 Vanguard is going to be held back so bad by previous generation consoles, and from my understanding they are planning previous gen for both Vangaurd and IW’s next title. pic.twitter.com/PmokyHP0BU — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 18, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty 2021