DE-Charts: Nintendo dominiert im März – Lediglich ein PS-Exklusivtitel

Die deutschen Spieler griffen im vergangenen Monat lieber zur Switch als zur PlayStation.

Der Verband der deutschen Gaming-Branche stellte vor ein paar Tagen die deutschen März-Charts zur Verfügung. Die Auflistung zeigt uns, dass der vergangene Monat von zahlreichen Nintendo-Titeln dominiert wurde. Satte 13 von 20 Plätzen werden von Nintendo besetzt.

Auf dem ersten Platz sehen wir „Super Mario 3D World + Bowsers Fury“, das im Februar für die Nintendo Switch erschienen ist. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage aus dem Jahr 2013, das um neue Inhalte erweitert wurde. Der zweite und dritte Platz wird ebenfalls von Switch-Spielen besetzt: „Mario Kart 8 Deluxe“ ist auch vier Jahre nach dem Release höchst beliebt und sichert sich Platz zwei. „Monster Hunter Rise“ von Capcom steigt als Neuerscheinung auf dem dritten Platz ein.

Den ersten Multiplattform-Titel finden wir auf dem vierten Platz vor. Hier befindet sich der Sport-Titel „FIFA 21“, was angesichts der hohen Beliebtheit von Fußball hierzulande wenig verwunderlich ist.

The Last of Us Part 2 auf dem neunten Platz

Mit „The Last of Us Part 2“ befindet sich nur ein Exklusivtitel aus dem Hause Sony in der Liste. Das postapokalyptische Action-Adventure konnte auf den neunten Platz vorrücken, nachdem es einen Monat zuvor auf dem elften Platz lag.

Über die meistverkauften PlayStation-Titel im März könnt ihr euch hier informieren:

Ubisoft ist mit „Assassin’s Creed Valhalla“ und „Just Dance 2021“ auf Platz elf und zwölf vertreten. Ansonsten konnte sich Rising Star Games mit „Harvest Moon: One World“ Platz 17 sichern. Die restlichen Plätze werden von Nintendo-Spielen besetzt.

Quelle: game.de

