NieR Replicant: Trailer stellt die neuen Inhalte vor – Neues Gameplay

"NieR Replicant" erscheint diesen Monat.

In wenigen Tagen wird das ursprünglich im Jahr 2010 veröffentlichte Action-Rollenspiel „NieR Replicant“ in einer überarbeiteten Version ein Comeback auf den Konsolen und dem PC feiern.

Neben einer komplett überarbeiteten Technik bekommt die Neuauflage von „NieR Replicant“ zudem frische Inhalte spendiert. Freuen dürft ihr euch laut offiziellen Angaben über die 15 exklusiven Nightmare-Dungeons, neue Kostüme (Kabuki, Samurai), die zusätzliche Episode „Mermaid“ und mehr. Kurz vor dem Release stellte Square Enix einen neuen Trailer bereit, der etwas näher auf die neuen Inhalte von „NieR Replicant“ eingeht. Auch frische Spielszenen wurden zur Verfügung gestellt.

Ein Klassiker kehrt zurück

Die Geschichte von „NieR Replicant“ dreht sich um einen freundlichen Mann, der in einem abgelegenen Dorf lebt. Als seine Schwester eines Tages von einer lebensbedrohlichen Krankheit heimgesucht wird, macht sich der Protagonist daran, nach einem Gegenmittel zu suchen. Unterstützt wird er dabei vom sprechenden und sarkastischen Buch Grimoire Weiss.

„Entdecke die Wahrheit hinter der Welt von NieR und bereite dich darauf vor, in dieser dunklen, verschlungenen Geschichte alles in Frage zu stellen“, so Square Enix in der offiziellen Produktbeschreibung. „Reise an der Seite einer unwahrscheinlichen Gruppe von Verbündeten durch eine zerstörte Welt, die von Krankheiten und monströsen Schrecken geplagt wird.“

„NieR Replicant“ erscheint am 23. April 2021 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4.

