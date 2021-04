Resident Evil Village: Video schickt euch auf eine Umgebungstour

"Resident Evil Village" konfrontiert euch mit einem neuen Schauplatz. Was euch dort erwartet, zeigt ein neues Video, in dem die Umgebungen in den Fokus rücken.

Der Launch der Vollversion erfolgt im Mai.

Game Informer lässt in einem neuen Video einen Blick auf das kommende „Resident Evil Village“ werfen. In den Fokus rücken dabei die Umgebungen des Capcom-Titels, die in einer 4K-Auflösung angeschaut werden können. Auch die recht gefräßigen Gegner tauchen im Video hin und wieder auf.

Demo geht in die nächste Runde

Auch selbst spielen könnt ihr „Resident Evil Village“ bereits. Möglich macht das die inzwischen zweite Demo, die ihrund am kommenden Wochenende wieder nutzen könnt. Gespielt werden kann dann das Schloss-Areal. Wie sich die zweite Demo bisher schlug,

„Resident Evil Village“ spielt einige Jahre nach den Ereignissen von „Resident Evil 7“. Die Handlung beginnt damit, dass Ethan Winters und seine Frau Mia friedlich an einem neuen Ort leben, erlöst von den Albträumen der Vergangenheit. „Gerade als sie ihr neues Leben gemeinsam aufbauen, ereilt sie erneut eine Tragödie“, so Capcom.

„Resident Evil Village“ kann seit einiger Zeit vorbestellt werden. Als Boni werden bei teilnehmenden Händlern die folgenden Zusatzinhalte vergeben:

Waffenaccessoire „Mr. Raccoon“

Survival-Set

Resident Evil Village Mini-Soundtrack

Weitere interessante Meldungen zu Resident Evil Village:

Der neuste Ableger der Horror-Serie erscheint am 7. Mai 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Vor dem Release der Vollversion möchte Capcom eine zweite Demo veröffentlichen. Mehr zum Horrorprojekt erfahrt ihr in unserer „Resident Evil Village“-Übersicht. Nachfolgend das anfangs erwähnte Video zu den Umgebungen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village