Play at Home: Offenbar weitere Gratisspiele geplant

Über Play at Home versorgt Sony die Spieler seit längerer Zeit mit kostenlosen Spielen. Und es scheint, dass nach der Complete Edition von "Horizon Zero Dawn" nicht Schluss ist.

Diese Spiele könnt ihr nur noch wenige Tage lang gratis beziehen.

Mit der Complete Edition von „Horizon Zero Dawn“ wurde heute das nächste Spiel freigeschaltet, das ihr im Zuge der COVID-19-Pandemie spielen könnt, ohne die Geldbörse öffnen zu müssen. Wir berichteten bereits in den Morgenstunden.

Schon in den Wochen zuvor wurden zehn Spiele in das Angebot aufgenommen. Darunter befand sich „Ratchet & Clank“, das bis zum 31. März 2021 gratis vergeben wurde. Noch bis zum 23. April 2021 können neun Spiele aus dem PS Store bezogen werden, die ihr hier aufgelistet vorfindet.

Offenbar weitere Play at Home-Angebote

Während die COVID-19-Pandemie dank des gemächlich steigenden Impfangebotes in absehbarer Zeit deutlich milder verlaufen sollte, hat Sony offenbar nicht die Absicht, die Play at Home-Initiative einzustellen. Darauf deutet das Unternehmen auf dem offiziellen PlayStation Blog hin. Laut der Angebe des Unternehmens war die heutige Freischaltung noch nicht alles.

„Vielen Dank noch einmal an alle unter euch, die sich im Frühling Zeit für die neuen Inhalte bei Play at Home genommen haben. Das war aber noch nicht alles, haltet euch also über die Play at Home-Seite auf dem Laufenden. Und denkt daran: Bleibt sicher, haltet Kontaktbeschränkungen ein und tragt eure Masken“, so Sony auf dem PlayStation Blog.

Und noch einmal ergänzend: „Vielen Dank noch einmal an die Community – haltet eure Augen offen, schon bald werden wir ein weiteres Update zu Play at Home für euch haben.“

Aber auch an anderen Stellen warten neue bzw. neu aufgenommene Spiele auf euch. Komplett kostenlos sind sie zwar nicht, aber durch recht lukrative Abos abgedeckt. Falls ihr eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus besitzt, könnt ihr die neuen Spiele der Instant Games Collection laden. Eine Übersicht über die PS Plus-Spiele für April 2021 findet ihr hier. Und auch die neuen PlayStation Now-Games für den laufenden Monat sind seit einigen Wochen verfügbar.

