Shin Megami Tensei III Nocturne HD: Choices-Trailer und reichlich Gameplay

"Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster" kommt im Mai auf den Markt.

Koch Media hat zu „Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster“ nicht nur einen neuen „Factions and Choices“-Trailer veröffentlicht, der verschiedene Wege aufzeigt, die Charaktere im postapokalyptischen Tokio bestreiten können. Auch wurde ein umfangreiches Gameplay-Video zur Verfügung gestellt, das ihr ebenfalls unterhalb dieser Zeilen vorfindet.

Der Titel versetzt euch in ein japanisches Setting, wo auf euch eine Katastrophe wartet, nachdem Conception, eine himmlische Apokalypse, heraufbeschworen wurde. Im Anschluss werden die Überreste der Welt von Chaos verschluckt.

„Eine dämonische Revolution steigt in eine zerbrochene Stadt herab. Zwischen einem Kampf der Götter und Dämonen gefahren, entscheiden Spieler über Leben, Tod und Wiedergeburt. Sie bestimmen, wer triumphierend aus dieser Schlacht hervorgehen wird“, so die Macher.

Weitere Details zum Spiel erfahrt ihr in unserer heute veröffentlichten Vorschau, in der Franziska beschreibt, was sie in ihrer 2,5 Stunden langen Preview-Session erleben konnte.

Zu den Features zählen laut Hersteller:

Remastered 3D-Modelle und Hintergründe

Zusätzliche Schwierigkeitsstufen für erfahrene und neue Spieler

Spieler können Speicherstände anlegen, wann sie wollen

Wechsel zwischen der japanischen und englischen Synchronisation

Alternativer Handlungsstrang mit Raidou Kuzunoha

„Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster“ wird im Westen am 25. Mai 2021 für PC (Steam), PlayStation 4 und Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Nachfolgend das anfangs erwähnte Videomaterial:

