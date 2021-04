Song of Horror: Der Releasetermin und ein frischer Trailer zum Horror-Abenteuer

Nach einer Verschiebung bekam die PlayStation 4-Version des Horror-Titels "Song of Horror" nun einen finalen Releasetermin spendiert. Passend dazu steht auch ein neuer Trailer zur Ansicht bereit.

"Song of Horror" erscheint Ende Mai für die PS4.

Im Oktober des vergangenen Jahres räumten die Entwickler von Protocol Games ein, dass die Konsolen-Version des Horror-Titels „Song of Horror“ verschoben werden musste.

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung spendierten Protocol Games und der Publisher Raiser Games der Konsolen-Portierung von „Song of Horror“ nun einen finalen Releasetermin und gaben bekannt, dass das Horror-Abenteuer ab dem 28. Mai 2021 für die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich sein wird. Im Zuge der Ankündigung wurde zudem ein neuer Trailer zur Verfügung gestellt, der euch frische Eindrücke aus der Konsolen-Portierung liefert.

Das Geheimnis einer verschwundenen Familie

In „Song of Horror“ verschwinden der berühmte Schriftsteller Sebastian P. Husher und seine ganze Familie auf geheimnisvolle Art und Weise. Aus Sorge hat sein Verleger einen Assistenten zum Haus des Autors geschickt, um nach ihm zu suchen. Doch auch dieser kehrte niemals zurück. Schnell wird klar, dass ein düsteres geheimnisvolles Wesen hinter dem Verschwinden der Menschen steckt.

„Song of Horror“ bietet euch laut Entwicklerangaben eine dynamische Spielerfahrung, die voller Horror und Schrecken steckt. Als euer Widersacher fungiert eine übernatürliche Entität, die nur als „Die Präsenz“ bekannt ist. Diese wird von einer fortschrittlichen KI kontrolliert, die sich an eure Art zu spielen anpasst.

„Als Spieler erlebst du diese Geschichte aus der Perspektive von verschiedenen Charakteren, die auf ihre eigene Weise mit der Geschichte in Verbindung stehen. Jeder Charakter ist anders und bringt seine einzigartige Sichtweise in die Untersuchung ein, so dass er Hinweise und Gegenstände unterschiedlich behandeln kann“, führen die Macher aus.

