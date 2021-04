Marvel’s Avengers: Neues Update bereitet auf das morgige Tachyonen-Anomalie-Event vor

Die Verantwortlichen von Square Enix und Crystal Dynamics haben ein neues Update für das Actionspiel „Marvel’s Avengers“ veröffentlicht. Der Patch 1.6.0 bringt unter anderem das Tachyonen-Anomalie-Event mit sich, das vom 22. April bis zum 3. Mai stattfinden und das „Temporaler Angriff“-Event, neue Tachyonenriss-Missionen sowie animierte Namensschilder beinhalten wird.

Zum temporalen Angriff heißt es, dass die täglichen Missionen für dieses Event „Priority Set“-Ausrüstung für den Helden ausschütten. Wenn man die wöchentliche Mission abschließt, erhält man ein Ausrüstungsteil aus dem „Hivemind“-Set pro Held über Spielerrang 120. Jeder Held unter Rang 120 wird stattdessen einen epischen Gegenstand erhalten.

Des Weiteren haben haben die Entwickler einige Updates am HARM Room vorgenommen. Außerdem kann man ab sofort die Operationen erneut spielen. Die vollständigen Patchnotes haben die Entwickler auf der offiziellen Seite bereitgestellt.

„Marvel’s Avengers“ erschien im September 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Die Entwickler erweitern den Titel in aller Regelmäßigkeit mit neuen Missionen, Helden und weiteren Inhalten. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Patch 1.6.0 is being published today and includes preparation for the Tachyon Anomaly Event along with a few fixes:

☑️ Tachyon Anomaly Event begins on 4/22

☑️ Custom HARM Room additions

☑️ Villain Sectors properly update

☑️ …and more!

Patch Notes – https://t.co/e4VpgKNdsA pic.twitter.com/0l74ygmnfM

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) April 20, 2021