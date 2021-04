PlayStation Plus: Abo-Service wird um Videoinhalte erweitert – Gerücht

Erweitert Sony sein PlayStation Plus-Angebot bald um Videoinhalte?

Erst vergangene Woche erreichte uns die Meldung, dass Sony, gewissermaßen als Reaktion auf Microsofts Xbox Game Pass, an einer Erweiterung seines PlayStation Plus-Service interessiert sei. Genauer brachte ein Insider zum damaligen Zeitpunkt ein Modell ins Gespräch, das neben Videospielen auch PlayStation Now und Anime umfassen könnte. Dieses Gerücht erhält nun neue Nahrung, denn laut einer aktuellen Meldung von Video Games Chronicle ist auf Sonys polnischer Website ein „PlayStation Plus Video Pass“-Logo aufgetaucht.

PlayStation Plus: Wird das Angebot um weitere Inhalte ausgebaut?

Dies könnte nun darauf hindeuten, dass Sony tatsächlich bestrebt ist, seinen PlayStation Plus-Service künftig auszubauen und den Abonnenten tatsächlich Filminhalte zur Verfügung zu stellen. Zum Logo, das ihr oberhalb dieser Zeilen finden könnte, heißt es in einer Beschreibung: „Ein neuer Vorteil, der für eine begrenzte Zeit auf PlayStation Plus verfügbar ist… PS Plus Video Pass ist ein Test-Service, der vom 22.04.21 – 22.04.22 aktiv ist. Der Abo-Vorteil ist für PS Plus-Nutzer in Polen verfügbar.“

Ausgehend von den Filmcovern, die neben der Nachricht zu sehen sind, scheint Sony hierbei wohl primär Filme seiner hauseigenen Sony Pictures Entertainment-Studios anbieten zu wollen. Hierzu würden neben den abgebildeten Filmen „Bloodshot“, „Venom“ und „Zombieland: Doppelt hält besser“ auch Werke wie beispielsweise die aktuellen „Spider-Man“-Filme, die „Bad Boys“-Reihe oder die Roman-Adaption „Little Women“ zählen.

Denkbar wäre des Weiteren, dass zudem ebenfalls eigene TV-Serien von Sony Pictures Television, etwa „The Blacklist“ und „Cobra Kai“, sowie Anime-Inhalte von Sonys VoD-Anbieter WAKANIM, darunter beispielsweise „Demon Slayer“ oder „Sword Art Online“, im Service enthalten sein könnten.

Die Formulierung deutet daraufhin, dass Sony zunächst lediglich eine Testphase starten möchte, um Feedback einzuholen. Sollte dieses positiv ausfallen und darüber hinaus eventuell ebenfalls neue Kunden zum Abschluss eines Abos motivieren, könnte der „Video Pass“ womöglich dauerhaft Bestandteil des PlayStation Plus-Angebots werden. Des Weiteren ist nicht klar, ob dieser Film-Service weltweit oder nur in ausgewählten Regionen angeboten werden soll. Eine offizielle Stellungnahme von Sony steht diesbezüglich gegenwärtig noch aus.

