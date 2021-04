Retro Machina: Der Trailer und der finale Releasetermin zum Puzzle-Adventure

Heute zeigt sich das handgezeichnete Puzzle-Adventure "Retro Machina" in einem frisch veröffentlichten Trailer. Darüber hinaus bekam das Abenteuer einen finalen Releasetermin spendiert.

"Retro Machina" erscheint im Mai 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Super.com kündigten die Entwickler der Orbit Studios im vergangenen Jahr das Puzzle-Adventure „Retro Machina“ an.

Dieses soll sowohl mit seinem handgezeichneten Grafikstil als auch seinen knackigen Aufgaben punkten. Ob dieses ambitionierte Ziel aufgehen wird, erfahren wir bereits im kommenden Monat. Wie Super.com und die Orbit Studios bekannt gaben, wird „Retro Machina“ nämlich ab dem 12. Mai 2021 für den PC beziehungsweise Steam, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein. Passend zu dieser Ankündigung steht zudem ein neuer Trailer bereit.

Ein Roboter auf der Suche nach einer Reparaturmöglichkeit

Die Geschichte von „Retro Machina“ verfrachtet euch in eine Zukunft, in der der Planet nur noch über eine einzige Stadt verfügt. Diese wird von Robotern bewohnt, die die Stadt in Schuss halten. Einer der Roboter, der aufgrund einer Fehlfunktion auf der Müllhalde gelandet ist, begibt sich auf die Suche nach einer Reparaturmöglichkeit. Da die Stadt ihren treuen Arbeiter nun jedoch als eine Bedrohung betrachtet, machen die anderen Roboter und die Verteidigungsanlagen der Stadt gnadenlos Jagd auf ihn.

„Mithilfe seine einzigartigen Fähigkeit, diverse Maschinen der Stadt sowie sämtliche Roboter, die sich ihm in den Weg stellen, zu steuern, versucht der kleine Roboter, sich selbst zu reparieren und intelligentes Leben zu finden. Doch es scheint nirgends mehr welches zu geben. Nur die Roboter, die darauf programmiert wurden, die Stadt für die spurlos verschwundenen Menschen instand zu halten, sind noch da“, führen die Entwickler der Orbit Studios zu ihrem neuen Werk aus.

Anbei der versprochene neue Trailer zu „Retro Machina“.

