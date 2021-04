Returnal: Die Performance auf der PS5 – Auflösung & Framerate

Welche Performance ihr beim Roguelike-Shooter "Returnal" geboten bekommt, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die Entwickler von Housemarque Games waren bemüht, die Leistung der PS5 bestmöglich auszunutzen.

"Returnal" ist der nächste Exklusivtitel für die PlayStation 5.

Auf dem portugiesischen PlayStation-Kanal wurde gestern der bald erscheinende Roguelike-Shooter „Returnal“ angespielt. Dort haben wir erfahren, mit welcher Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Exklusivtitel für die PS5 dargestellt wird. Das Video wurde vor kurzem auf privat gestellt und ist daher nicht mehr verfügbar.

Ihr dürft euch auf eine 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde bei aktiviertem Raytracing freuen. Im Gegensatz zu vorherigen Titeln wie „Demon’s Souls“ oder „Spider-Man: Miles Morales“ wird es anscheinend keine optionalen Grafik-Modi geben, in der entweder die Auflösung oder die Framerate präferiert wird.

Ob es sich um natives oder dynamisches 4K handelt, wurde nicht erwähnt. Wir gehen jedoch davon aus, dass ein weiteres Mal das Checkerboard-Rendering eingesetzt wird.

Bereits Anfang März teilte der Marketing-Director von Housemarque Games mit, dass das Potenzial der neuen Sony-Konsole so gut wie möglich ausgereizt werden soll. Wir wissen bereits, dass der DualSense-Controller und der 3D-Sound der PS5 eine wichtige Rolle im Spiel einnehmen werden. Über den neuen Controller sprach der Game-Director in diesem Artikel und erwähnte zusätzlich, dass für die Soundkulisse ein eigenes Team beauftragt wurde. Selbstverständlich profitiert ihr auch von der rasend schnellen SSD-Festplatte der Konsole.

Alle Funktionen werden in vollem Umfang genutzt

Demzufolge kommen alle Funktionen der PS5 zum Einsatz. Wie gut sich das neue Werk von Housemarque Games letztendlich schlägt, erfahren wir zum Release. Sobald die ersten Testwertungen zum Spiel vorliegen, werden wir schnellstmöglich darüber berichten.

Wer sich das Gameplay von „Returnal“ näher ansehen möchte, sollte einen Blick auf den unterhalb verlinkten Artikel werfen. PlayStation Access veröffentlichte vor wenigen Tagen ein informatives Gameplay-Video, in dem auf alle wichtigen Spielelemente eingegangen wird.

„Returnal“ kommt am 30. April in den Handel. Weitere Meldungen zu diesem Titel findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

